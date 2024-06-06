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Ще 1300 окупантів, 22 танки і 48 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Четвер 06 червня 2024 08:00
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Ще 1300 окупантів, 22 танки і 48 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1300 російських окупантів, тож загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення сягнула позначки у вже близько 515 тисяч солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 22 танки, 40 ББМ та 48 артсистем ворога

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 515000 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків - 7828 (+22) од;
  • бойових броньованих машин - 15076 (+40) од.;
  • артилерійських систем - 13433 (+48) од.;
  • РСЗВ - 13433 (+48) од.;
  • засоби ППО - 831 (+1) од.;
  • літаків - 357 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10846 (+41) од.;
  • крилатих ракет - 2270 од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18360 (+63) од.;
  • спеціальної техніки - 2230 (+7) од.

Ще 1300 окупантів, 22 танки і 48 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі у нічному зведенні щодо оперативної обстановки інформували, що протягом доби 5 червня на фронті відбулося 85 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні звернули увагу, що на Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб вклинитися в оборону українських захисників.

Додамо, за даними Генштабу, за добу 5 червня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили: 12 районів зосередження живої сили окупантів, 1 район зосередження ОВТ, 2 пункти управління БпЛА та 1 радіолокаційну станцію противника.

Також у Державній прикордонній службі України розповіли, що на Бахмутському напрямку Сили оборони 5 червня відбили ворожий наступ, а частину танків вдалося знищити за допомогою дронів. З'явилося відповідне відео.

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