Ще 1300 окупантів, 22 танки і 48 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1300 російських окупантів, тож загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення сягнула позначки у вже близько 515 тисяч солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 22 танки, 40 ББМ та 48 артсистем ворога

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 515000 (+1300) осіб ліквідовано;

танків - 7828 (+22) од;

бойових броньованих машин - 15076 (+40) од.;

артилерійських систем - 13433 (+48) од.;

РСЗВ - 13433 (+48) од.;

засоби ППО - 831 (+1) од.;

літаків - 357 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10846 (+41) од.;

крилатих ракет - 2270 од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18360 (+63) од.;

спеціальної техніки - 2230 (+7) од.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі у нічному зведенні щодо оперативної обстановки інформували, що протягом доби 5 червня на фронті відбулося 85 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні звернули увагу, що на Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб вклинитися в оборону українських захисників.

Додамо, за даними Генштабу, за добу 5 червня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили: 12 районів зосередження живої сили окупантів, 1 район зосередження ОВТ, 2 пункти управління БпЛА та 1 радіолокаційну станцію противника.

Також у Державній прикордонній службі України розповіли, що на Бахмутському напрямку Сили оборони 5 червня відбили ворожий наступ, а частину танків вдалося знищити за допомогою дронів. З'явилося відповідне відео.