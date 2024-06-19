Від початку доби 80 боєзіткнень. Генштаб описав ситуацію на фронті

Станом на зараз, від початку доби, 19 червня, кількість бойових зіткнень зросла до 80. Ворог здійснив 28 атак на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 80. Українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати нашу оборону та завдають їм втрат", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни продовжують завдавати авіаударів по населених пунктах України: чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Вочанську, ще двома по селу Борщова й шістьма некерованими авіаційними бомбами по Терновій.

На Куп'янському напрямку росіяни атакують за підтримки авіації. Наразі тривають чотири боєзіткнення поблизу Новоселівки, Синьківки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни вісім разів намагались атакувати в районах Макіївки, Греківки та Тернів.

На Сіверському напрямку тривають бої поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку ворог також атакує за підтримки авіації. Від початку доби ворог 15 разів намагався потіснити Сили оборони поблизу Іванівського, Нового, Калинівки, Північного та Андріївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Новопокровського та Карлівки. Ще п'ять боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку бої тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку ворожа авіація тричі ударила по Великій Новосілці.

Ситуація на фронті

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони в ході контратаки відновили позиції у Харківській області поблизу Липців. Водночас біля Вовчанська фіксується просування ворога. Зокрема терористи тиснуть біля Святового й Авдіївки.

З попереднім зведенням Генерального штабу ЗСУ можна ознайомитись за посиланням.