"Справедливість для бійців". ДБР проводить масові обшуки і перевіряє виплати військовим

В Україні розпочалася масштабна спецоперація з викриття правоохоронцями зловживань у військових частинах. Силовики перевіряють випадки фіктивного перебування на службі, незаконних виплат та залучення бійців до приватних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

Операція "Справедливість для бійців"

Працівники ДБР у тісній взаємодії з Генштабом ЗСУ та під керівництвом Офісу Генпрокурора розпочали спецоперацію 20 серпня.

Головна мета - викрити військових, які лише формально перебувають на службі, отримують незаконні виплати або працюють на приватні інтереси командирів.

Зокрема, досліджуються факти, коли бійців замість оборони держави залучали до будівництва та господарських робіт.

Слідчі дії тривають у різних регіонах країни.

У межах 21 кримінального провадження призначено 72 обшуки:

58 обшуків (у 12 провадженнях) стосуються незаконних виплат - підозри готують 20 особам;

5 обшуків проводять у справі про незаконне використання праці військових;

9 обшуків стосуються корупційних зловживань, де підозри отримають два фігуранти.

Фото: ДБР та Генштаб розпочали спецоперацію (dbr.gov.ua)

Загалом за підсумками заходів про підозру повідомлять 22 особам.

"Мета операції - викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів", - зазначили в ДБР.

Зазначається, що операція проводиться за повного сприяння командування Збройних Сил.

"ДБР і Генеральний штаб спільно працюють над тим, щоб кожен військовослужбовець виконував визначені законом обов’язки, а кошти, призначені для оборони держави, використовувалися виключно за призначенням", - наголосили у відомстві.

Крім цього, слідчі завершили розслідування ще у чотирьох справах щодо незаконних виплат.

До суду незабаром скерують обвинувальні акти стосовно 16 осіб. Остаточні результати масштабних перевірок оприлюднять після завершення першочергових дій.

Бронь та перевірки у військовій сфері

Ця операція є продовженням системної роботи з наведення порядку у військах.

Нагадаємо, Раніше ДБР вже проводило подібні заходи в рамках операції "Чесний призов", під час якої викривали корупційні схеми в ТЦК та СП, факти незаконного зняття з обліку та ухилення від мобілізації.