Біля Вовчанська тривають бої, на Покровському напрямку відбито 18 атак, - Генштаб

Від початку доби, 19 червня, на лінії фронту кількість бойових зіткнень збільшилась до 59. Тривають два боєзіткнення поблизу Вовчанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення поблизу Вовчанська. Ворог застосовує авіацію зі сторони Бєлгорода.

На Куп'янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Синьківки, Новоселівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни п'ять разів намагались атакувати поблизу Греківки, Невського та Тернів. Триває бій поблизу Макіївки.

На Сіверському напрямку росіяни намагаються проявляти активність в районі Нового. Наразі триває один штурм.

На Краматорському напряму росіяни атакують біля Калинівки та Іванівського.

На Покровському напрямку від початку доби зафіксовано 22 боєзіткнення неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новопокровського. На даний час наші оборонці відбили 18 ворожих атак, ще чотири тривають.

На Курахівському напрямку ворог штурмує поблизу Красногорівки та Парасковіївки. Вже відбито шість атак, один бій продовжується.

На Времівському напрямку ворожа авіація завдала удару дванадцятьма НАРами в районі Старомайорського.

На Придніпровському напрямку ворог також застосовує авіацію. По Ольгівці завдано удару чотирма КАБами, три бомби окупанти скинули на Кринки і ще одну – на село Бургунка.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1130 російських терористів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога майже досягли 530 тисяч одиниць живої сили. Також вчора військові знищили ще й десяток танків.

Почитати ранкове зведення Генштабу можна за посиланням.