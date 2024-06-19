С начала суток 80 боестолкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте
По состоянию на сейчас, с начала суток, 19 июня, количество боевых столкновений возросло до 80. Враг совершил 28 атак на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 80. Украинские защитники препятствуют попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне продолжают наносить авиаудары по населенным пунктам Украины: четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по Вочанску, еще двумя по селу Борщева и шестью неуправляемыми авиационными бомбами по Терновой.
На Купянском направлении россияне атакуют при поддержке авиации. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения вблизи Новоселовки, Синьковки и Кругляковки.
На Лиманском направлении россияне восемь раз пытались атаковать в районах Макеевки, Грековки и Тернов.
На Северском направлении продолжаются бои вблизи Верхнекаменского и Раздоловки.
На Краматорском направлении враг также атакует при поддержке авиации. С начала суток враг 15 раз пытался потеснить Силы обороны вблизи Ивановского, Нового, Калиновки, Северного и Андреевки.
На Покровском направлении враг совершил 28 атак в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского и Карловки. Еще пять боестолкновений продолжаются.
На Кураховском направлении бои продолжаются вблизи Красногоровки и Парасковиевки.
На Времовском направлении вражеская авиация трижды ударила по Великой Новоселке.
Ситуация на фронте
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), Силы обороны в ходе контратаки возобновили позиции в Харьковской области вблизи Липцев. В то же время возле Волчанска фиксируется продвижение врага. В частности, террористы давят возле Святого и Авдеевки.
С предварительным сведением Генерального штаба ВСУ можно ознакомиться по ссылке.
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