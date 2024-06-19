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С начала суток 80 боестолкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте

Среда 19 июня 2024 17:28
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С начала суток 80 боестолкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте иллюстрированное изображение (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сейчас, с начала суток, 19 июня, количество боевых столкновений возросло до 80. Враг совершил 28 атак на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 80. Украинские защитники препятствуют попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне продолжают наносить авиаудары по населенным пунктам Украины: четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по Вочанску, еще двумя по селу Борщева и шестью неуправляемыми авиационными бомбами по Терновой.

На Купянском направлении россияне атакуют при поддержке авиации. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения вблизи Новоселовки, Синьковки и Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне восемь раз пытались атаковать в районах Макеевки, Грековки и Тернов.

На Северском направлении продолжаются бои вблизи Верхнекаменского и Раздоловки.

На Краматорском направлении враг также атакует при поддержке авиации. С начала суток враг 15 раз пытался потеснить Силы обороны вблизи Ивановского, Нового, Калиновки, Северного и Андреевки.

На Покровском направлении враг совершил 28 атак в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского и Карловки. Еще пять боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении бои продолжаются вблизи Красногоровки и Парасковиевки.

На Времовском направлении вражеская авиация трижды ударила по Великой Новоселке.

Ситуация на фронте

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), Силы обороны в ходе контратаки возобновили позиции в Харьковской области вблизи Липцев. В то же время возле Волчанска фиксируется продвижение врага. В частности, террористы давят возле Святого и Авдеевки.

С предварительным сведением Генерального штаба ВСУ можно ознакомиться по ссылке.

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