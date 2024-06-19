ЗСУ мали успіх на Харківському напрямку, ворог тисне біля Сватового та Авдіївки: карти ISW

Українські військові в ході контратаки відновили позиції у Харківській області поблизу Липців, але біля Вовчанська фіксується просування російських окупантів. Також загарбники тиснуть біля Сватового та Авдіївки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Повідомляється, що ЗСУ нещодавно відбили позиції поблизу Липців 18 червня.

Заступник командира батальйону безпілотників ЗСУ, який працює в цьому районі, повідомив, що українські сили відбили позиції поблизу Глибокого (на півночі від Липців) протягом останніх кількох днів.

Російські "воєнкори" також стверджували, що ЗСУ продовжували контратаки під Глибоким.

Командир батальйону ЗСУ розповів, що окупанти постійно ведуть штурм і швидко поповнюють резерви на Харківському напрямку, що сприяє високій інтенсивності бойів у цьому районі.

Декілька російських джерел стверджували, що ЗСУ розгортають підкріплення ближче до лінії фронту на півночі Харківської області, демонструючи спроби відвоювати територію, яку окупували війська РФ.

Бої також тривали біля Липців, Зеленого та Нескучного 17 і 18 червня.

Російські загарбники нещодавно просунулися у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що окупанти нещодавно трохи просунулися на територію Агрегатного заводу в центрі Вовчанська.

18 червня у Вовчанську тривали бої, і російський "воєнкор" стверджував, що лінія фронту у Вовчанську часто нечітка, після чого українські та російські війська можуть утримувати позиції "на відстані кількох метрів".

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися на захід від Кремінної під час продовження атак уздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна 18 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що війська РФ нещодавно незначно просунулися на північний схід від Торського.

Українська бригада, яка діяла на Сватівському напрямку, заявила, що підрозділи російських 3-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій, включаючи танкові полки та посилені додатковими загонами спецназу та ПВК, намагаються просунутися вздовж лінії Чернещина - Першотравневе, щоб захопити Борову.

У бригаді зазначили, що окупанти 18 червня значно активізували бойові дії на Сватівському напрямку.

Українські джерела повідомляли, що війська РФ зосереджують велике угруповання чисельністю до 10 тисяч особового складу та 450 одиниць військової техніки, у тому числі 200 артилерійських систем, вздовж району Райгородка - Нововодяне, і що окупанти протягом кількох тижнів шукали слабкі місця в обороні ЗСУ.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на захід від Крохмального в напрямку Піщаного 17 і 18 червня.

Російські окупанти продовжували атаки поблизу Синьківки, біля Іванівки, Степової Новоселівки, Котлярівки, Берестового, поблизу Греківки та Макіївки, біля Тернів та в районі Серебрянського лісництва 17 і 18 червня.

Операція №3 - Донецька область

18 червня російські окупанти активізували локалізовані наступальні дії на Сіверському напрямку.

17 і 18 червня загарбники продовжували наступ в районі Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки, а також у районі Роздолівки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 18 червня російські окупанти активізували наступальні дії на Сіверському напрямку.

18 червня війська РФ продовжували атакувати район Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

17 і 18 червня окупанти продовжували атаки в межах східної частини Часового Яру в мікрорайоні Новий, поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського та поблизу Кліщіївки та Андріївки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 18 червня російські окупанти також здійснили 5 наземних атак у напрямку Торецька, поблизу Нью-Йорка, Північного та Південного.

Російські загарбники нещодавно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що окупанти просунулися на північ від Сокіла, а російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися навіть північніше поселення.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 червня, показують, що російські війська також просувалися в полях, які наближалися до східної околиці Яснобродівки.

Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися на північний захід від Архангельського, в межах Сокіла, в напрямку Євгенівки, на північний схід від Євгенівки та на північ від Уманського, однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

17 і 18 червня також тривали бої в районі Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Калинового, Олександрополя та Новопокровського, в районі Уманського та Нетайлового.

Речник бригади ЗСУ, яка, ймовірно, воює в Донецькій області, заявив, що російські окупанти діють невеликими групами по 5-6 осіб, які мають мобільні засоби радіоелектронної боротьби, ймовірно, для захисту від безпілотників.

18 червня російські загарбники продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти продовжували атаки поблизу Красногорівки та Георгіївки, біля Парасковіївки, Максимільянівки, Костянтинівки та Володимирівки 17 та 18 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ атакують околиці Костянтинівки та Максимільянівки, але поки не зайшли в населений пункт..

Блогер розповідав, що війська РФ нібито витіснили українські сили з Парасковіївки, але ще не контролюють усе поселення.

Російські війська 17 і 18 червня продовжували атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Урожайного та Новодарівки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Повідомляється, що російські війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту 36-ї ООС завдають ударів з термобаричної артилерії ТОС-1А поблизу Урожайного.

Опубліковані 18 червня кадри з геолокацією показують, як українські війська завдають удару по російській термобаричній артилерійській системі ТОС-1А на схід від Старомлинівки за допомогою безпілотника-FPV.

"Південна вісь"

17 і 18 червня російські окупанти продовжували штурм західної Запорізької області, але не просунулися.

Повідомляється, що російські окупанти атакували поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки.

Російський "воєнкор" стверджує, що українські війська продовжують використовувати велику кількість FPV дронів на Запорізькому напрямку, і що ці безпілотники продовжують ускладнювати російські атаки в цьому районі.

Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лівому березі Херсонської області в районі Кринок і Козачих Лагерів 17 і 18 червня.

Ситуація на фронті

Раніше у генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 18 червня розповіли, що на фронті впродовж доби і станом на 22:00 було зафіксовано 113 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що російські окупанти активізували свої зусилля також і на Краматорському напрямку.

Додамо, перед тим того ж дня у Генштабі інформували, що після тривалого затишшя російські загарбники активізувалися на Торецькому напрямку.