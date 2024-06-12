Від початку доби 60 ворожих атак. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Від початку доби, 12 червня, на фронті відбулось 60 боєзіткнень. Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському та Сіверському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська й Тихого.

На Куп'янському напрямку росіяни атакували п’ять разів, з них – два, в районах Петропавлівки та Піщаного, ще тривають.

На Сіверському напрямку відбито половину з 12 атак окупантів. Наразі бої тривають в районах Спірного та Роздолівки.

На Краматорському напрямку відбулось вже шість боєзіткнень, одне з яких ще триває.

На Покровському напрямку росіяни просуваються в районах Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої та Калинового. Наразі триває сім боєзіткнень.

"Загалом на напрямку, наразі, кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20. Наші захисники мужньо стримують окупантів та завдають їм відчутних втрат", - додає Генштаб.

На Времівському напрямку тривають штурмові дії росіян в районі Урожайного.

"На решті напрямків обстановка без особливих змін", - відзначив Генштаб.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 11 червня, Сили оборони знищили 980 російських терористів. Від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 521 830 військових.

Також цієї ночі, 12 червня, наші бійці завдали групового ракетного удару по ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300, а також С-400 у тимчасово окупованому Криму.