Більше 900 окупантів і 46 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 11 на 12 червня склали 980 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив понад 521 830 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 521830 (+980) осіб ліквідовано;
- танків - 7911 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 15187 (+11) од.;
- артилерійських систем - 13736 (+46) од.;
- РСЗВ - 1099 (+0) од.;
- засоби ППО -844 (+2) од.;
- літаків - 359 (0) од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 844 (+2) од.;
- крилатих ракет - 2280 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18736 (+60) од.;
- спеціальної техніки - 2290 (+2) од.
Інститут вивчення війни повідомляє, що Сили оборони України відновили втрачені позиції у напрямку Липців на півночі Харківської області, де Росія намагалася розвинути новий широкомасштабний наступ.
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