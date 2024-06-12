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Більше 900 окупантів і 46 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Середа 12 червня 2024 07:24
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Більше 900 окупантів і 46 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 11 на 12 червня склали 980 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив понад 521 830 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 521830 (+980) осіб ліквідовано;
  • танків - 7911 (+9) од;
  • бойових броньованих машин - 15187 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 13736 (+46) од.;
  • РСЗВ - 1099 (+0) од.;
  • засоби ППО -844 (+2) од.;
  • літаків - 359 (0) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 844 (+2) од.;
  • крилатих ракет - 2280 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18736 (+60) од.;
  • спеціальної техніки - 2290 (+2) од.

Більше 900 окупантів і 46 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Інститут вивчення війни повідомляє, що Сили оборони України відновили втрачені позиції у напрямку Липців на півночі Харківської області, де Росія намагалася розвинути новий широкомасштабний наступ.

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