Більше 900 окупантів і 46 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 11 на 12 червня склали 980 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив понад 521 830 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали: особового складу - 521830 (+980) осіб ліквідовано;

танків - 7911 (+9) од;

бойових броньованих машин - 15187 (+11) од.;

артилерійських систем - 13736 (+46) од.;

РСЗВ - 1099 (+0) од.;

засоби ППО -844 (+2) од.;

літаків - 359 (0) од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 844 (+2) од.;

крилатих ракет - 2280 (+2) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18736 (+60) од.;

спеціальної техніки - 2290 (+2) од.