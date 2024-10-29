От топлива до денег. Кто из украинцев может получить помощь в подготовке к зиме
Некоторые из внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других уязвимых групп населения в Украине могут получить помощь для подготовки к зиме во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.
Содержание
- О какой помощи украинцам идет речь
- Кто именно может получить помощь
- Что и в каких городах можно получить
О какой помощи украинцам идет речь
В министерстве рассказали, что помощь украинцам будут оказывать:
- или в натуральном виде
- или в виде финансовой поддержки
Речь идет об инициативе благотворительной организации "Каритас".
Уточняется, что помощь уязвимым группам населения будут оказывать через локальные отделения организации в Днепре, Запорожье, Краматорске, Одессе, Ивано-Франковске, Надворной, Дрогобыче, Коломне, Стрые и Сокале.
Кто именно может получить помощь
Такую поддержку смогут получить ВПЛ и местные жители, которые:
- или потеряли работу
- или имеют доход не более 6318 гривен на одного человека в семье
"Также будут учитываться другие критерии уязвимости", - уточнили в министерстве.
Отмечается, что регистрация домохозяйств на получение пособия по подготовке к зиме уже началась. Она будет предоставляться благодаря поддержке Гуманитарного фонда для Украины.
Детальнее о том, может ли человек получить помощь в рамках проекта "Гуманитарное реагирование на критические потребности пострадавшего от войны населения в рамках подготовки к зиме 2024-2025 гг.", можно получить по телефону: 0 800 336 734 (линия работает с понедельника по п с 09:30 до 16:00).
Пост Минреинтеграции (скриншот: facebook.com/MReintegration)
Что и в каких городах можно получить
В "Каритас" украинцам объяснили, что эта программа предусматривает оказание разной помощи:
- в Днепре будут выдавать твердое топливо и денежную помощь на оплату коммунальных услуг
- в Запорожье будут выдавать твердое топливо, денежную помощь на оплату коммунальных услуг, а также проводить ремонты в местах временного проживания - МВП (в Запорожской области помощь для комфортного зимования получат более 10 МВП)
- в Краматорске и Одессе украинцев будут снабжать твердым топливом
- в Ивано-Франковске, Надворной и Дрогобыче будут помогать с твердым топливом и системой отопления семи МВП
- в Коломые обеспечат твердым топливом жителей трех МВП
- в Стрые обеспечат твердым топливом жителей двух МВП
- в Сокале помогут с системой отопления жителям одного МВП
Отмечается, что к работе в этом проекте привлечены 11 команд сети благотворительных организаций "Каритас" в Украине. Они активно сотрудничают с органами местного самоуправления и балансодержателями МВП.
"Имеем сверхзадачу - в короткие сроки поддержать около 5000 семей и 1244 ВПЛ, проживающих в 26 МВП... Уже началась регистрация домохозяйств на получение помощи по подготовке к зиме. Продолжаются закупки необходимого оборудования и твердого топлива", - подчеркнула менеджер проекта "Каритас" в Украине Екатерина Гончар.
Поддержка ВПЛ в Украине
Напомним, по состоянию на 22 октября 2024 года в Украине было официально зарегистрировано 4 646 735 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Среди них 59,9% - это женщины (2 782 325), 40,1% - мужчины (1 864 410 человек). Кроме того, среди внутренних переселенцев - около 906 тысяч детей.
При этом больше всего переселенцев, которые вынуждены были покинуть собственные дома из-за войны, в Донецкой и Харьковской областях.
Известно, что ВПЛ в Украине могут получить денежную помощь от государства. Однако в марте 2024 года правительство изменило алгоритм начисления помощи (автоматически выплаты начисляют наиболее уязвимым категориям переселенцев, в то время как другие категории ВПЛ должны подавать соответствующие заявки).
Позже Минсоцполитики разработало новый инструмент для ВПЛ (арендующих жилье) - субсидию на аренду жилья.
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