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От топлива до денег. Кто из украинцев может получить помощь в подготовке к зиме

Вторник 29 октября 2024 16:22
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От топлива до денег. Кто из украинцев может получить помощь в подготовке к зиме Благотворители планируют поддержать около 5000 семей и 1244 ВПЛ из разных городов Украины (фото: Getty переImages)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые из внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других уязвимых групп населения в Украине могут получить помощь для подготовки к зиме во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.

Содержание

О какой помощи украинцам идет речь

В министерстве рассказали, что помощь украинцам будут оказывать:

  • или в натуральном виде
  • или в виде финансовой поддержки

Речь идет об инициативе благотворительной организации "Каритас".

Уточняется, что помощь уязвимым группам населения будут оказывать через локальные отделения организации в Днепре, Запорожье, Краматорске, Одессе, Ивано-Франковске, Надворной, Дрогобыче, Коломне, Стрые и Сокале.

Кто именно может получить помощь

Такую поддержку смогут получить ВПЛ и местные жители, которые:

  • или потеряли работу
  • или имеют доход не более 6318 гривен на одного человека в семье

"Также будут учитываться другие критерии уязвимости", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что регистрация домохозяйств на получение пособия по подготовке к зиме уже началась. Она будет предоставляться благодаря поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Детальнее о том, может ли человек получить помощь в рамках проекта "Гуманитарное реагирование на критические потребности пострадавшего от войны населения в рамках подготовки к зиме 2024-2025 гг.", можно получить по телефону: 0 800 336 734 (линия работает с понедельника по п с 09:30 до 16:00).

От топлива до денег. Кто из украинцев может получить помощь в подготовке к зиме

Пост Минреинтеграции (скриншот: facebook.com/MReintegration)

Что и в каких городах можно получить

В "Каритас" украинцам объяснили, что эта программа предусматривает оказание разной помощи:

  • в Днепре будут выдавать твердое топливо и денежную помощь на оплату коммунальных услуг
  • в Запорожье будут выдавать твердое топливо, денежную помощь на оплату коммунальных услуг, а также проводить ремонты в местах временного проживания - МВП (в Запорожской области помощь для комфортного зимования получат более 10 МВП)
  • в Краматорске и Одессе украинцев будут снабжать твердым топливом
  • в Ивано-Франковске, Надворной и Дрогобыче будут помогать с твердым топливом и системой отопления семи МВП
  • в Коломые обеспечат твердым топливом жителей трех МВП
  • в Стрые обеспечат твердым топливом жителей двух МВП
  • в Сокале помогут с системой отопления жителям одного МВП

Отмечается, что к работе в этом проекте привлечены 11 команд сети благотворительных организаций "Каритас" в Украине. Они активно сотрудничают с органами местного самоуправления и балансодержателями МВП.

"Имеем сверхзадачу - в короткие сроки поддержать около 5000 семей и 1244 ВПЛ, проживающих в 26 МВП... Уже началась регистрация домохозяйств на получение помощи по подготовке к зиме. Продолжаются закупки необходимого оборудования и твердого топлива", - подчеркнула менеджер проекта "Каритас" в Украине Екатерина Гончар.

Поддержка ВПЛ в Украине

Напомним, по состоянию на 22 октября 2024 года в Украине было официально зарегистрировано 4 646 735 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Среди них 59,9% - это женщины (2 782 325), 40,1% - мужчины (1 864 410 человек). Кроме того, среди внутренних переселенцев - около 906 тысяч детей.

При этом больше всего переселенцев, которые вынуждены были покинуть собственные дома из-за войны, в Донецкой и Харьковской областях.

Известно, что ВПЛ в Украине могут получить денежную помощь от государства. Однако в марте 2024 года правительство изменило алгоритм начисления помощи (автоматически выплаты начисляют наиболее уязвимым категориям переселенцев, в то время как другие категории ВПЛ должны подавать соответствующие заявки).

Позже Минсоцполитики разработало новый инструмент для ВПЛ (арендующих жилье) - субсидию на аренду жилья.

Читайте также, что известно о новом виде выплат для переселенцев и кто может получить деньги.

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