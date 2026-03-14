От овощей до мяса: когда вырастут цены в магазинах из-за курса и стоимости топлива

Конфликт на Ближнем Востоке привел к повышению цен на топливо и скачкам курса валют во всем мире. Высокая зависимость украинского аграрного сектора от импортных поставок неизбежно скажется на стоимости продуктов уже в этом году.

Главное: Валюта: Падение курса национальной валюты негативно повлияет на цены в отраслях с высокой долей импорта.

Пасха: Подготовка к празднику создает сезонный ажиотаж, что приводит к росту цен на яйца, мясо, сыры и ингредиенты для выпечки.

Овощи и фрукты: Эта категория быстрее всего отреагирует на колебания курса и подорожание логистики.

Урожай 2026 года: Начатые весенне-полевые работы требуют значительных объемов горючего, что повысит себестоимость конечной продукции.

Логистика: Перевозчики уже подняли тарифы на транспортировку от склада до магазина.

Валютный фактор

Конфликт на Ближнем Востоке влияет на курс валюты не только в Украине, но и во всем мире. На фоне глобальной нестабильности доллар укрепляется, а евро и гривна соответственно падают относительно него, напоминает экономист Олег Пендзин.

Уже сейчас курс доллара в Украине достиг своего исторического максимума, пересекая отметку в 44 гривны. Из-за роста цен на топливо импортеры нефтепродуктов начали активнее покупать валюту на межбанке для оплаты новых контрактов. В то же время и граждане начали активнее скупать иностранную валюту, что создает дополнительное давление на курс в Украине.

Такие скачки курса будут очень ощутимыми в отраслях, где есть сильная привязка к импортным поставкам и к импортным комплектующим. Поскольку Украина импортирует большое количество товаров, в частности топливно-энергетические и аграрные товары, - цены на них будут расти в связи с падением курса национальной валюты.

Ожидания относительно цен на продукты

Нынешние скачки цен на топливо не сильно повлияют на цену продуктов урожая 2025 года, говорит Пендзин. Готовый продукт уже полностью сформирован и находится на складах, поэтому в данный момент большого влияния на его цену не ожидается, объясняет эксперт.

Рост цены произойдет в части логистики от склада до магазина, ведь перевозчики уже подняли тарифы на свои услуги. Однако не стоит слишком волноваться именно из-за этих конкретных расходов, говорит Пендзин.

"Доставка продуктов включается в оптовую торговую надбавку, в которую входят различные категории расходов предприятия. Доля расходов именно на горюче-смазочные материалы там небольшая", - добавляет он.

Существенное влияние на цену окажет урожай 2026 года, который украинцы будут потреблять уже в первом полугодии этого года. Сейчас начинаются весенне-полевые работы, которые требуют большого количества топлива, что будет закладываться в себестоимость конечной продукции.

Кроме того, как отмечает аналитик УКАБ Максим Гопка, украинский аграрный сектор очень зависит от импортных составляющих. Рост стоимости нефти запускает цепную реакцию, что влечет за собой подорожание не только топлива, но и семян, удобрений, средств защиты растений, упаковки и запчастей для техники.

"Благодаря заблаговременно заключенным контрактам и имеющимся запасам аграрии имеют определенный временной буфер, который временно сдерживает резкий ценовой скачок. Однако, если подорожание энергоресурсов продолжится, то это непременно скажется на стоимости будущего урожая", - отметил Максим Гопка.

Что подорожает самым первым

Быстрее всего на колебания курса и стоимость логистики реагируют овощи и фрукты из-за их высокой скорости оборота и высокой доли импорта, говорит аналитик УКАБ. Поэтому любое подорожание логистики, страхования или топлива, а также колебания курса доллара переносятся на полки магазинов значительно быстрее, чем в товарах с "длинной" цепью переработки.

Рынок мяса реагирует с задержкой. Здесь производители часто имеют запасы и предварительные контракты, реакция на подорожание может растянуться на 1-3 месяца. Однако при условии стабильно высоких цен на топливо это давление становится системным.

Сейчас высокое предложение мяса на внутреннем рынке сдерживает стремительный рост цен, но подорожание может стать ощутимым ближе к Пасхе, объясняет аналитик.

Цены на молочную продукцию также реагируют на внешние факторы с опозданием. Однако они отличаются необходимостью поддержания бесперебойной "холодной цепи". Если цены на топливо резко растут, то расходы на сбор, транспортировку молока и дистрибуцию готовой продукции также пойдут вверх, предупредил Максим Гопка.

Почему весной цены на продукты растут

Традиционно весной прошлогодние запасы базовых овощей и фруктов начинают истощаться, продукты портятся, а длительное хранение урожая на складах повышает затраты на поддержание работы хранилищ, что неизбежно влияет на их финальную стоимость.

Поскольку массового урожая из открытого грунта весной еще нет, торговые сети полагаются на ранний импорт или отечественную тепличную продукцию, себестоимость которой высока из-за значительных затрат на обогрев и освещение. Это создает ощутимый сезонный скачок цен в категории овощей.

Также, отмечает Гопка, подготовка к Пасхе традиционно провоцирует краткосрочный ажиотаж на яйца, мясо, сыры и ингредиенты для выпечки. Сочетание высоких сезонных логистических затрат из-за посевной кампании и праздничного спроса позволяет ритейлу устанавливать более высокие цены, поэтому эти продуктовые группы весной всегда демонстрируют заметное подорожание.