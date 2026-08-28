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Від операторок ЧПК до керівниць: "Інтерпайп" збільшує відсоток жінок на виробництві

15:30 28.08.2026 Пт
2 хв
Компанія долає кадровий дефіцит, відкриваючи нові виробничі вакансії для жінок
aimg Анна Березіна
Від операторок ЧПК до керівниць: "Інтерпайп" збільшує відсоток жінок на виробництві "Інтерпайп" наймає жінок на посади у виробництві (фото: facebook.com/Interpipe)
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Промислова компанія "Інтерпайп" заявила про готовність нарощувати частку жінок серед своїх працівників, зокрема залучаючи їх до посад на виробництві, де раніше жінки не працювали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Інтерпайпу".

Як зазначається, такий крок зумовлений дефіцитом кадрів, який наразі відчуває компанія, як і вся промисловість загалом.

Водночас, за даними компанії, вже зараз кожен третій співробітник "Інтерпайпу" - це жінка.

Які вакансії пропонують для жінок

Жіночий персонал компанії традиційно контролює якість, працює на кранах, насосних установках і підстанціях, а також оформлює відвантаження продукції.

Крім того, жінки успішно керують бригадами, дільницями та змінами - наприклад, на окремих дільницях двоє з чотирьох змінних лінійних керівників є жінками.

Для подолання браку персоналу компанія вже працює над збільшенням відсотка жінок на виробництві.

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Зокрема, у штаті з’явилися операторки верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК). У компанії пояснюють, що на цих позиціях фізична сила не потрібна, натомість вирішальними є навички роботи з металообробкою та програмним забезпеченням.

У компанії навели приклад Марії Троценко, яка прийшла до машинобудівного комплексу компанії ще студенткою ПТУ для проходження практики, залишилася працювати, а сьогодні вже самостійно навчає колег, які тільки влаштувались на роботу.

Також раніше повідомлялося, що "Інтерпайп" разом із партнерами реалізує екосистему технічної освіти у Дніпрі.

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