Від операторок ЧПК до керівниць: "Інтерпайп" збільшує відсоток жінок на виробництві

Промислова компанія "Інтерпайп" заявила про готовність нарощувати частку жінок серед своїх працівників, зокрема залучаючи їх до посад на виробництві, де раніше жінки не працювали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Інтерпайпу".

Як зазначається, такий крок зумовлений дефіцитом кадрів, який наразі відчуває компанія, як і вся промисловість загалом.

Водночас, за даними компанії, вже зараз кожен третій співробітник "Інтерпайпу" - це жінка.

Які вакансії пропонують для жінок

Жіночий персонал компанії традиційно контролює якість, працює на кранах, насосних установках і підстанціях, а також оформлює відвантаження продукції.

Крім того, жінки успішно керують бригадами, дільницями та змінами - наприклад, на окремих дільницях двоє з чотирьох змінних лінійних керівників є жінками.

Для подолання браку персоналу компанія вже працює над збільшенням відсотка жінок на виробництві.

Зокрема, у штаті з’явилися операторки верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК). У компанії пояснюють, що на цих позиціях фізична сила не потрібна, натомість вирішальними є навички роботи з металообробкою та програмним забезпеченням.

У компанії навели приклад Марії Троценко, яка прийшла до машинобудівного комплексу компанії ще студенткою ПТУ для проходження практики, залишилася працювати, а сьогодні вже самостійно навчає колег, які тільки влаштувались на роботу.