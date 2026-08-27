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Від шкільного кабінету до заводу: "Інтерпайп" розвиває техосвіту у Дніпрі

14:37 27.08.2026 Чт
2 хв
Компанія разом із містом створює лабораторії та готує нове покоління інженерів
aimg Анна Шиканова
Від шкільного кабінету до заводу: "Інтерпайп" розвиває техосвіту у Дніпрі У Дніпрі учні мають можливість отримати освіту і перше місце роботи (фото: Інтерпайп)
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Попри багаторічну широкомасштабну війну промислова компанія "Інтерпайп" зберегла та продовжує розвиток соціальних програм, разом із партнерами реалізуючи екосистему технічної освіти у Дніпрі.

Як компанія допомагає розвитку технічної освіти в Дніпрі, розповідає РБК-Україна з посиланням на проєкт "Як Інтерпайп працює з людьми, які живуть за кілька кілометрів від лінії фронту" у "Ліга. Бізнес. Інформ".

Програма передбачає два освітні маршрути, які можуть привести школярів до першого робочого місця на заводі.

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Перший маршрут починається у шкільному кабінеті праці. На заняттях з технологій учні знайомляться з верстатами, а після школи можуть продовжити навчання у професійному коледжі. Там вони мають змогу здобути професію токаря, оператора верстатів із ЧПК або електромонтера.

Другий маршрут орієнтований на учнів, які цікавляться інженерією та автоматизацією. Він починається у шкільній лабораторії мехатроніки, а продовжується здобуттям вищої інженерної освіти у НТУ “Дніпровська політехніка”.

Обидва освітні маршрути передбачають можливість отримати перше робоче місце на заводі.

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Для розвитку системи компанія спільно з міською владою Дніпра створила навчальні локації - кабінети праці, лабораторії мехатроніки та майстерні у коледжі.

Також програма включає профорієнтаційні табори, змагання та екскурсії на виробництво.

Загалом система технічної освіти охоплює понад 15 тисяч дітей і підлітків.

Раніше ми розповідали, як допомогає відновлюватися ветеранами і організовує для цього спеціальні ретрити у Карпатах.

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