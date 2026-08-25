Евакуація родин, житло і підтримка військових: як "Інтерпайп" допомагає своїм у Нікополі

Українська компанія "Інтерпайп" підтримує працівників, які залишилися в прифронтовому Нікополі, та співробітників, мобілізованих до ЗСУ.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на статтю "Вартовий свободи Інтерпайп" у Обоз.

Із 2022 року компанія допомагає з евакуацією родин, відновленням пошкодженого житла та забезпечує працівників у війську необхідним спорядженням і технікою.

"Кожен наш працівник, який залишається в Нікополі сьогодні – це вже герой, а життя міста сьогодні – історія незламності, бо попри все Нікополь продовжує жити. З перших днів повномасштабного вторгнення "Інтерпайп" підтримує працівників і в тилу, і на фронті, бо найважливіше, що у нас є сьогодні – це люди", – розповідає директорка з комунікацій Людмила Новак.

Після початку обстрілів Нікополя "Інтерпайп" коштом компанії організував евакуацію жінок і дітей своїх працівників до безпечнішого району Дніпропетровщини.

Працівникам, які залишилися в Нікополі, компанія щомісяця надає сертифікат на 1000 гривень для купівлі продуктів у супермаркеті.

Також із 2022 року "Інтерпайп" компенсує працівникам витрати на відновлення пошкодженого житла. Йдеться про встановлення вікон і дверей, ремонт дахів та комунікацій. Якщо помешкання непридатне для проживання, компанія компенсує оренду квартири.

Окремо компанія підтримує працівників, які служать у ЗСУ. Для цього в "Інтерпайпі" працює патронатна служба, яка також супроводжує родини загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців та ветеранів.

Допомогу військовим надають відповідно до їхніх потреб. Раніше серед основних запитів були форма, амуніція, бронежилети та каски. Нині співробітники частіше звертаються по техніку, детектори дронів і засоби радіоелектронної боротьби.

Патронатна служба також допомагає військовим у разі поранень, надає організаційну підтримку та організовує юридичні консультації.

Компанія "Інтерпайп" підтримує військослужбовців (скриншот)

Працівник "Інтерпайпу", а нині військовослужбовець Олександр Карабак, розповів, що за час служби компанія передавала йому форму, зарядну станцію та автомобіль.

За його словами, він пішов до війська добровольцем на початку повномасштабного вторгнення та брав участь в Ізюмському наступі, боях за Авдіївку й Оріхове та обороні Покровська.

Нагадаємо, Нікополь розташований за кілька кілометрів від окупованого Енергодара, де знаходиться Запорізька АЕС. Із літа 2022 року місто зазнає артилерійських обстрілів, атак "Шахедами" та FPV-дронами.