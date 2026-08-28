От операторов ЧПУ до руководительниц: "Интерпайп" увеличивает процент женщин на производстве

Промышленная компания "Интерпайп" заявила о готовности наращивать часть женщин среди своих работников, в том числе привлекая их к должностям на производстве, где раньше женщины не работали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Интерпайпа".

Как отмечается, такой шаг обусловлен дефицитом кадров, который сейчас испытывает компания, как и вся промышленность в целом.

В то же время, по данным компании, уже сейчас каждый третий сотрудник "Интерпайпа" - это женщина.

Какие вакансии предлагают для женщин

Женский персонал компании традиционно контролирует качество, работает на кранах, насосных установках и подстанциях, а также оформляет отгрузку продукции.

Кроме того, женщины успешно управляют бригадами, участками и сменами - например, на отдельных участках двое из четырех сменных линейных руководителей являются женщинами.

Для преодоления нехватки персонала, компания уже работает над увеличением процента женщин на производстве.

В частности, в штате появились женщины-операторы станков с числовым программным управлением (ЧПК). В компании объясняют, что на этих позициях физическая сила не нужна, а решающими являются навыки работы с металлообработкой и программным обеспечением.

В компании привели пример Марии Троценко, которая пришла в машиностроительный комплекс компании еще студенткой ПТУ для прохождения практики, осталась работать, а сегодня уже самостоятельно обучает коллег, которые только устроились на работу.