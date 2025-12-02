Мінекономіки рекомендувало УЗ утриматися від підвищення тарифів на вантажі

Перш ніж ініціювати підвищення тарифів на вантажі, Укрзалізниця має оновити свій тарифний збірник, який не змінювався з 2009 року. І підходити до цієї теми слід виважено і прискіпливо, з урахуванням специфіки галузей.

За його словами, останнього підвищення вантажних тарифів - на 70 % у 22 році - Міністерство економіки не підтримувало. Збірник тарифів, який визначає вартість перевезення за класифікацією вантажів, не переглядали з 2009 року.

"Мені здається, ситуація зараз настільки відрізняється від 2009 року, що просто загально підвищити ціну перевезень дивно. Це не відповідає реальності. У нас є факт, коли через тарифи УЗ частина вантажу йде із залізниці на дороги. І міністр інфраструктури мав би сказати, як їм легше: підтримувати дороги чи дотувати залізницю", - зауважив Соболев.

На думку міністра економіки, здорожчання перевезень може негативно плинути на деякі галузі, наприклад, гірничо-металургійний комплекс, аж до зупинки окремих підприємств, які сьогодні й так страждають через відсутність електроенергії і вищу її ціну, ніж у європейських конкурентів.

А збільшення витрат на логістику стає додатковим тягарем, причому для деяких галузей цей тягар - через чинну систему тарифікації - чи не удвічі більший, ніж для інших, акцентує Соболев.



"Просто загальне підвищення тарифів, на нашу думку, може не призвести до бажаного ефекту. Якась частина вантажу зникне через зупинку підприємств. Частина перейде на дороги, відповідно тут залізниця теж недоотримає... А ми хочемо, щоб вантаж лишився й УЗ отримувала додаткові кошти, які будуть покривати собівартість виробництва. Якщо внаслідок підвищення тарифів вантажі сходять із залізниці, вочевидь, у цьому немає сенсу, так?", - підкреслив міністр.