Від нулів до розгрому: як Україна грала з Азербайджаном раніше (відео)

Нулі в Баку

Україна ще ніколи не перетиналась з Азербайджаном на рівні офіційних турнірів збірних. Тому поєдинок, який розпочнеться в Баку 9 вересня о 19:00 (за київським часом), стане своєрідним дебютом.

Більш того, навіть у товариських поєдинках команди грали між собою лише двічі. Обидві зустрічі датуються далеким вже 2006 роком.

Взимку 2006-го "синьо-жовті" розпочали підготовку до першого (і поки єдиного) для себе чемпіонату світу в Німеччині. Відкрила той рік команда Олега Блохіна саме матчам з Азербайджаном, що відбувся в Баку 28 лютого.

Типовий зимовий футбол у виконанні суперників особливого задоволення глядачам не приніс. 90 хвилин пройшли без жодного забитого м'яча, хоча за Україну в тому матчі грали: креативний Руслан Ротань, наполегливий Олег Гусєв, зазвичай забивні Андрій Воронін і Сергій Ребров та інші.

Азербайджан - Україна. В атаці - Олег Гусєв (фото: instagram.com/retrofootball.ukraine)

Склад збірної України: Шуст, Федоров, Русол (Ващук, 46), Єзерський, Несмачний, Гусин (Шелаєв, 67), Гусєв (Воробей, 46), Ротань (Серебренніков, 56), Калиниченко (Назаренко, 76), Бєлік, Воронін (Ребров, 46). Тренер – Олег Блохін.

Розгром у Києві

У тому ж році, 15 серпня, відбувся матч-відповідь на київській арені "Динамо".

Вітчизняні вболівальники перебували тоді в ейфорії після вдалого виступу "синьо-жовтих" на мундіалі-2006 (вихід до 1/4 фіналу). А матч з Азербайджаном був якраз першим, після успішної гри на ЧС.

Футболісти збірної України віддячили глядачам яскравою грою, забивши у ворота гостей шість голів без відповіді. Відзначилися: Андрій Воронін, Сергій Назаренко, Руслан Ротань, Олег Гусєв, Андрій Воробей та Олексій Бєлік.

Андрій Воронін відкрив рахунок у Києві (фото: instagram.com/retrofootball.ukraine)

"Синьо-жовті" виступали у такому складі: Кернозенко, Несмачний (Свідерський, 57), Тимощук (Шелаєв, 46), Кучер, Русол, Ротань (Михалик, 56), Гусєв (Воробей, 46), Воронін (Гусин, 55), Бєлік, Ткаченко, Назаренко (Рикун, 46). Тренер – Олег Блохін.

Ця перемога (6:0) довгий час була найбільшою для збірної України, поки шляхи команди у відборі до ЧС-2014 не перетнулися з Сан-Маріно (9:0 та 8:0).