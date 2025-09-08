От нулей до разгрома: как Украина играла с Азербайджаном ранее (видео)

Нули в Баку

Украина еще никогда не пересекалась с Азербайджаном на уровне официальных турниров сборных. Поэтому поединок, который начнется в Баку 9 сентября в 19:00 (по киевскому времени), станет своеобразным дебютом.

Более того, даже в товарищеских поединках команды играли между собой лишь дважды. Обе встречи датируются далеким уже 2006 годом.

Зимой 2006-го "сине-желтые" начали подготовку к первому (и пока единственному) для себя чемпионату мира в Германии. Открыла тот год команда Олега Блохина именно матчем с Азербайджаном, состоявшимся в Баку 28 февраля.

Типичный зимний футбол в исполнении соперников особого удовольствия зрителям не принес. 90 минут прошли без единого забитого мяча, хотя за Украину в том матче играли: креативный Руслан Ротань, настойчивый Олег Гусев, обычно забивные Андрей Воронин и Сергей Ребров и другие.

Азербайджан - Украина. В атаке - Олег Гусев (фото: instagram.com/retrofootball.ukraine)

Состав сборной Украины: Шуст, Федоров, Русол (Ващук, 46), Езерский, Несмачный, Гусин (Шелаев, 67), Гусев (Воробей, 46), Ротань (Серебренников, 56), Калиниченко (Назаренко, 76), Белик, Воронин (Ребров, 46). Тренер - Олег Блохин.

Разгром в Киеве

В том же году, 15 августа, состоялся ответный матч на киевской арене "Динамо".

Отечественные болельщики пребывали тогда в эйфории после удачного выступления "сине-желтых" на мундиале-2006 (выход в 1/4 финала). А матч с Азербайджаном был как раз первым, после успешной игры на ЧМ.

Футболисты сборной Украины отблагодарили зрителей яркой игрой, забив в ворота гостей шесть безответных голов. Отличились: Андрей Воронин, Сергей Назаренко, Руслан Ротань, Олег Гусев, Андрей Воробей и Алексей Белик.

Андрей Воронин открыл счет в Киеве (фото: instagram.com/retrofootball.ukraine)

"Сине-желтые" выступали в таком составе: Кернозенко, Несмачный (Свидерский, 57), Тимощук (Шелаев, 46), Кучер, Русол, Ротань (Михалик, 56), Гусев (Воробей, 46), Воронин (Гусин, 55), Белик, Ткаченко, Назаренко (Рыкун, 46). Тренер - Олег Блохин.

Эта победа (6:0) долгое время была самой крупной для сборной Украины, пока пути команды в отборе к ЧМ-2014 не пересеклись с Сан-Марино (9:0 и 8:0).