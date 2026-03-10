Від мікрочіпів до корка: які товари з Європи продовжують годувати російську армію

Схема через країни-посередники

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну прямі продажі з Португалії до Росії впали з понад 26 млн євро до мізерних показників. Водночас дані Національного інституту статистики (INE) зафіксували аномальний стрибок експорту до Киргизстану, Казахстану, Азербайджану, Туреччини та ОАЕ.

Найбільш показовим став приклад Киргизстану: обсяг поставок з Португалії зріс із 200 тисяч євро у 2021 році до майже 6 млн євро у 2025-му. Ці країни мають регулярні торговельні відносини з Москвою і, за даними слідства, перепродають їй європейську продукцію.

Що саме отримує російська оборонка

Серед товарів, які масово постачаються через посередників, виявлено продукцію, що критично необхідна для російського ВПК:

мікрочіпи та напівпровідники;

електронне обладнання та дрони;

промислові компоненти, двигуни та генератори.

Окреме місце в експорті займає корок, найбільшим світовим постачальником якого є Португалія. Раніше РФ закуповувала його для виноробства, але після введення санкцій матеріал потрапив під заборону, оскільки він може використовуватися у військових цілях. Попри заборону прямого продажу, експорт корка до Туреччини, ОАЕ та Казахстану значно зріс.

Розслідування та заходи контролю

Податкова та митна служба Португалії підтвердила проведення розслідувань щодо можливих порушень санкційного режиму. Влада перевіряє, чи португальські фірми свідомо використовують посередників для поставок у РФ.

Ці кроки відбуваються на тлі спільного розслідування Європейського офісу з питань запобігання зловживанням (OLAF) та польської влади, яке вже викрило схеми нелегального експорту вживаних автомобілів до Росії через Туреччину та країни Центральної Азії.