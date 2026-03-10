RU

От микрочипов до пробки: какие товары из Европы продолжают кормить российскую армию

22:57 10.03.2026 Вт
2 мин
Расследование показало, как европейский экспорт аномально вырос
aimg Валерия Полищук
Иллюстративное фото: какие товары из Европы продолжают кормить российскую армию (росСМИ)

Португалия начала расследование в отношении отечественных компаний, которые могут помогать России обходить санкции ЕС. Несмотря на официальное прекращение прямой торговли, экспорт подсанкционных товаров в страны-соседи РФ вырос в десятки раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Читайте также: Китай помогает РФ производить "Орешник", - The Telegraph

Схема через страны-посредники

После полномасштабного вторжения РФ в Украину прямые продажи из Португалии в Россию упали с более 26 млн евро до мизерных показателей. В то же время данные Национального института статистики (INE) зафиксировали аномальный скачок экспорта в Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Турцию и ОАЭ.

Наиболее показательным стал пример Кыргызстана: объем поставок из Португалии вырос с 200 тысяч евро в 2021 году до почти 6 млн евро в 2025-м. Эти страны имеют регулярные торговые отношения с Москвой и, по данным следствия, перепродают ей европейскую продукцию.

Что именно получает российская оборонка

Среди товаров, которые массово поставляются через посредников, обнаружена продукция, критически необходимая для российского ВПК:

  • микрочипы и полупроводники;
  • электронное оборудование и дроны;
  • промышленные компоненты, двигатели и генераторы.

Отдельное место в экспорте занимает пробка, крупнейшим мировым поставщиком которой является Португалия. Ранее РФ закупала ее для виноделия, но после введения санкций материал попал под запрет, поскольку он может использоваться в военных целях. Несмотря на запрет прямых продаж, экспорт пробки в Турцию, ОАЭ и Казахстан значительно вырос.

Расследование и меры контроля

Налоговая и таможенная служба Португалии подтвердила проведение расследований относительно возможных нарушений санкционного режима. Власти проверяют, сознательно ли португальские фирмы используют посредников для поставок в РФ.

Эти шаги происходят на фоне совместного расследования Европейского офиса по вопросам предотвращения злоупотреблений (OLAF) и польских властей, которое уже разоблачило схемы нелегального экспорта подержанных автомобилей в Россию через Турцию и страны Центральной Азии.

Напомним, ранее Европейская комиссия призвала к строгому контролю за соблюдением санкций и предупредила о возможности введения вторичных ограничений против компаний из третьих стран, которые помогают России получать технологии двойного назначения.

Кроме того, Казахстан ввел правила экспортного контроля, которые касаются исключительно поставок в Россию.

