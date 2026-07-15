Від метру сухого ґрунту до потужних злив: де в Україні майбутній врожай постраждав найбільше

Початок липня приніс в Україну різкі погодні контрасти. Рекордна спека та сильні зливи згодом не могли не вплинути на майбутній врожай у садах, на городах і полях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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Спеціалісти УкрГМЦ нагадали, що у першій декаді липня в Україні спостерігалася нестійка погода із різкими перепадами температури повітря.
Початок декади був спекотним - середні добові температури повітря перевищували норму на 4-6°С.
Тоді на деяких метеорологічних станціях західних та Сумської областей було досягнуто або й перевищено максимальну температуру для окремих дат.
Надалі, внаслідок переміщення кількох холодних атмосферних фронтів, відбулося різке похолодання.
Місцями воно супроводжувалося:
Українцям розповіли, що на тлі переміщення атмосферних фронтів на початку липня сильні локальні зливи спостерігалися у деяких районах:
"Із кількістю опадів за один дощ, яка наближалася до декадної або місячної норми", - уточнили в Укргідрометцентрі.
При цьому на переважній частині території західних областей спостерігався дефіцит опадів.
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, дуже сильні дощі завдали шкоди сільськогосподарським культурам:
В цілому покращення умов для формування врожаю майже всіх сільськогосподарських культур відбулося після зміни агрометеорологічних умов на всій території України - внаслідок припинення тривалої хвилі спеки.
Зазначається водночас, що це залежало також:
За даними УкрГМЦ, на початку липня значні площі під пізніми сільськогосподарськими культурами залишалися у стані глибокої ґрунтової засухи.
"Кількість опадів, яка випала за декаду, була недостатньою для відновлення запасів вологи у ґрунті до задовільного рівня", - пояснили українцям.
Уточнюється, що місцями запаси вологи "досягли критичних показників".
Так, повне висихання метрового шару ґрунту спостерігалося в окремих районах:
"Посушливі умови зберігалися і у прилеглих районах інших областей", - підсумували в Укргідрометцентрі.
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