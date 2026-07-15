От метра сухой почвы до мощных ливней: где в Украине будущий урожай пострадал больше всего

Начало июля принесло в Украину резкие погодные контрасты. Рекордная жара и сильные ливни позже не могли не повлиять на будущий урожай в садах, на огородах и полях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Специалисты УкрГМЦ напомнили, что в первой декаде июля в Украине наблюдалась неустойчивая погода с резкими перепадами температуры воздуха.
Начало декады было жарким - средние суточные температуры воздуха превышали норму на 4-6°С.
Тогда на некоторых метеорологических станциях западных и Сумской областей была достигнута или превышена максимальная температура для отдельных дат.
В дальнейшем, в результате перемещения нескольких холодных атмосферных фронтов, произошло резкое похолодание.
Местами оно сопровождалось:
Украинцам рассказали, что на фоне перемещения атмосферных фронтов в начале июля сильные локальные ливни наблюдались в некоторых районах:
"С количеством осадков за один дождь, которое приближалось к декадной или месячной норме", - уточнили в Укргидрометцентре.
При этом на подавляющей части территории западных областей наблюдался дефицит осадков.
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, очень сильные дожди нанесли ущерб сельскохозяйственным культурам:
В целом улучшение условий для формирования урожая почти всех сельскохозяйственных культур произошло после изменения агрометеорологических условий на всей территории Украины - вследствие прекращения длительной волны жары.
В то же время отмечается, что это зависело также:
По данным УкрГМЦ, в начале июля значительные площади под поздними сельскохозяйственными культурами оставались в состоянии глубокой почвенной засухи.
"Количество осадков, которое выпало за декаду, было недостаточным для восстановления запасов влаги в почве до удовлетворительного уровня", - объяснили украинцам.
Уточняется, что местами запасы влаги "достигли критических показателей".
Так, полное высыхание метрового слоя почвы наблюдалось в отдельных районах:
"Засушливые условия сохранялись и в прилегающих районах других областей", - подытожили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, как спасти урожай от адской жары (каковы 5 главных дел на огороде в июле).
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