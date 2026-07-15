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От метра сухой почвы до мощных ливней: где в Украине будущий урожай пострадал больше всего

15:56 15.07.2026 Ср
3 мин
Аномальная жара и чрезмерные дожди в июле могли навредить не только людям
aimg Ирина Костенко
Агрометеорологические условия в начале июля были местами непростыми (фото иллюстративное: Getty Images)

Начало июля принесло в Украину резкие погодные контрасты. Рекордная жара и сильные ливни позже не могли не повлиять на будущий урожай в садах, на огородах и полях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Погодные контрасты: начало июля в Украине отметилось резким переходом от аномальной жары к похолоданию с опасными ливнями, грозами и шквалами.
  • Влияние на урожай: мощные дожди привели к повреждению сельскохозяйственных культур в нескольких областях, хотя в целом снижение температуры улучшило условия для их развития.
  • Грунтовая засуха: несмотря на немалые осадки в одних регионах, на значительных площадях в четырех областях специалисты зафиксировали критический дефицит влаги и высыхание метрового слоя почвы.

Особенности погоды в начале июля

Специалисты УкрГМЦ напомнили, что в первой декаде июля в Украине наблюдалась неустойчивая погода с резкими перепадами температуры воздуха.

Начало декады было жарким - средние суточные температуры воздуха превышали норму на 4-6°С.

Тогда на некоторых метеорологических станциях западных и Сумской областей была достигнута или превышена максимальная температура для отдельных дат.

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В дальнейшем, в результате перемещения нескольких холодных атмосферных фронтов, произошло резкое похолодание.

Местами оно сопровождалось:

  • сильными ливнями;
  • грозами;
  • шквалами.

Распределение осадков по территории Украины

Украинцам рассказали, что на фоне перемещения атмосферных фронтов в начале июля сильные локальные ливни наблюдались в некоторых районах:

  • центральных областей;
  • южных областей;
  • восточных областей

"С количеством осадков за один дождь, которое приближалось к декадной или месячной норме", - уточнили в Укргидрометцентре.

При этом на подавляющей части территории западных областей наблюдался дефицит осадков.

Агрометеорологические условия первой декады июля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В каких областях от дождей пострадали растения

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, очень сильные дожди нанесли ущерб сельскохозяйственным культурам:

  • в отдельных районах Харьковской области (4 июля);
  • в Днепропетровской области (в течение 8-10 июля).

Когда условия для формирования урожая улучшились

В целом улучшение условий для формирования урожая почти всех сельскохозяйственных культур произошло после изменения агрометеорологических условий на всей территории Украины - вследствие прекращения длительной волны жары.

В то же время отмечается, что это зависело также:

  • от наличия и количества осадков;
  • от, соответственно, уровня увлажнения почвы.
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Где зафиксировали наибольшую почвенную засуху

По данным УкрГМЦ, в начале июля значительные площади под поздними сельскохозяйственными культурами оставались в состоянии глубокой почвенной засухи.

"Количество осадков, которое выпало за декаду, было недостаточным для восстановления запасов влаги в почве до удовлетворительного уровня", - объяснили украинцам.

Уточняется, что местами запасы влаги "достигли критических показателей".

Так, полное высыхание метрового слоя почвы наблюдалось в отдельных районах:

  • Харьковской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области.

"Засушливые условия сохранялись и в прилегающих районах других областей", - подытожили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.

Кроме того, мы объясняли, как спасти урожай от адской жары (каковы 5 главных дел на огороде в июле).

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