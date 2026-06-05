Від майже спеки до раптових гроз: якої погоди чекати українцям на вихідних

Погода в Україні впродовж 6-7 червня буде по-літньому теплою. Проте у багатьох областях місцями ймовірні короткочасні дощі, а повітря в Києві в неділю може посвіжішати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Вихідні в Україні, за словами спеціаліста, будуть теплими.
У денні години температура повітря очікується в середньому близько +22...+27 градусів за Цельсієм.
Дещо свіжіше буде у західній частині України.
Тим часом вищі градуси - до +29°С - на півдні.
Найближчої ночі (виходячи з карти, опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру), температура повітря може коливатись - залежно від регіону - від +13°С до +19°С.
Тим часом 7 червня температура повітря в нічні години може коливатись по Україні від +12°С (на заході) до +20°С.
Короткочасні дощі, за інформацією Діденко, найбільш ймовірні впродовж вихідних:
Місцями можуть бути грози.
"На решті території або без істотних опадів, або якісь кілька крапель", - додала синоптик.
Варто зауважити також, що згідно з картами УкрГМЦ, найбльш "сухою" частиною України впродовж 6-7 червня залишатиметься схід.
У Києві, за словами Діденко, тепліше буде в суботу, 6 червня. До +26°С.
У неділю, 7 червня, у столиці посвіжішає до +23°С.
Періодичні дощі - ймовірні впродовж обох вихідних днів.
Варто зазначити також, що вночі (виходячи із графіка прогнозу по Києву від УкрГМЦ), температура повітря може бути:
При цьому вдень 7 червня температура повітря у столиці може знизитись аж до +19°С (хоча пізніше денні показники знову почнуть підвищуватись).
"Хороше притомне літо... На погоду не бурчимо... Літа забагато не буває", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, яким може бути червень в Україні в цілому.
Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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