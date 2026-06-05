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Від майже спеки до раптових гроз: якої погоди чекати українцям на вихідних

11:58 05.06.2026 Пт
2 хв
Парасольки далеко краще не ховати, але тепла має бути достатньо
aimg Ірина Костенко
Вихідні дні в Україні будуть теплі (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні впродовж 6-7 червня буде по-літньому теплою. Проте у багатьох областях місцями ймовірні короткочасні дощі, а повітря в Києві в неділю може посвіжішати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні на вихідних

Вихідні в Україні, за словами спеціаліста, будуть теплими.

У денні години температура повітря очікується в середньому близько +22...+27 градусів за Цельсієм.

Дещо свіжіше буде у західній частині України.

Тим часом вищі градуси - до +29°С - на півдні.

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Найближчої ночі (виходячи з карти, опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру), температура повітря може коливатись - залежно від регіону - від +13°С до +19°С.

Прогноз погоди УкрГМЦ на 6 червня (скриншот: meteo.gov.ua)

Тим часом 7 червня температура повітря в нічні години може коливатись по Україні від +12°С (на заході) до +20°С.

Прогноз погоди УкрГМЦ на 7 червня (скриншот: meteo.gov.ua)

Короткочасні дощі, за інформацією Діденко, найбільш ймовірні впродовж вихідних:

  • у західних областях;
  • у північних областях;
  • у Вінницькій області.

Місцями можуть бути грози.

"На решті території або без істотних опадів, або якісь кілька крапель", - додала синоптик.

Варто зауважити також, що згідно з картами УкрГМЦ, найбльш "сухою" частиною України впродовж 6-7 червня залишатиметься схід.

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві, за словами Діденко, тепліше буде в суботу, 6 червня. До +26°С.

У неділю, 7 червня, у столиці посвіжішає до +23°С.

Періодичні дощі - ймовірні впродовж обох вихідних днів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Варто зазначити також, що вночі (виходячи із графіка прогнозу по Києву від УкрГМЦ), температура повітря може бути:

  • 6 червня - близько +17°С;
  • 7 червня - близко +18°С.

При цьому вдень 7 червня температура повітря у столиці може знизитись аж до +19°С (хоча пізніше денні показники знову почнуть підвищуватись).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Хороше притомне літо... На погоду не бурчимо... Літа забагато не буває", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, яким може бути червень в Україні в цілому.

Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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