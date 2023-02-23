Від Києва "за три дні" до потоплення "Москви". Резніков описав втрати росіян за рік

"Рік тому багато хто очікував, що Київ впаде за 3 дні. Сьогодні на провідних майданчиках обговорюють, якою має бути перемога України і як оформити поразку Росії", - каже Резніков.

Він підкреслив, що стратегічна поразка Москви вже є очевидною для усіх і це масштаб змін, які відбулися завдяки стійкості українського народу, майстерності української армії та допомозі партнерів.

"За цей рік Кремль втратив у 10 разів більше солдат, ніж за 10 років війни в Афганістані. І величезну кількість техніки, включно з флагманом Чорноморського флоту, що сталося вперше за понад 100 років", - заявив Резніков.

Міністр акцентував, що все це знижує ризики для Європи, оскільки в Україні знищено той військовий потенціал РФ, який загрожував ЄС та НАТО.

"Україна показала, що може бути ефективним щитом Європи на сході. Інвестиції в посилення України - це безпека і захист для європейців. Я неодноразово повторював, що втримати навалу колись другої армії світу нам вдалося завдяки підтримці широкої коаліції партнерів, у якій США та Польща відіграють особливу роль. Український народ безмежно вдячний американцям і полякам за підтримку", - наголосив Резніков.

Міністр також звернув зазначив, що візит президента США Джозефа Байдена до Варшави після відвідин Києва - це сигнал, що вільний світ не дозволить нав’язати військову агресію і право сили як спосіб вести справи.

"Агресори, терористи отримають відсіч і будуть притягнуті до відповідальності. Впевнений, що цей візит додасть динаміки у процес прийняття рішень щодо надання Україні зброї, яка нам потрібна для перемоги", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, станом на сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили за час повномасштабної війни проти України вже близько 145 850 своїх військових вбитими.

Додамо, при цьому війська РФ продовжують зазнавати колосальних втрат у боях за Бахмут, де вони втрачають тисячами своїх солдатів, а "вагнерівців" кидають пораненими на полях, не пускаючи назад живими.

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