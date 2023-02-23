От Киева "за три дня" до потопления "Москвы". Резников описал потери россиян за год

"Год назад многие ожидали, что Киев упадет за 3 дня. Сегодня на ведущих площадках обсуждают, какой должна быть победа Украины и как оформить поражение России", - говорит Резников.

Он подчеркнул, что стратегическое поражение Москвы уже очевидно для всех и это масштаб изменений, которые произошли благодаря устойчивости украинского народа, мастерства украинской армии и помощи партнеров.

"За этот год Кремль потерял в 10 раз больше солдат, чем за 10 лет войны в Афганистане. И огромное количество техники, включая флагман Черноморского флота, произошедшее впервые за более 100 лет", - заявил Резников.

Министр акцентировал, что все это снижает риски для Европы, поскольку в Украине уничтожен военный потенциал РФ, который угрожал ЕС и НАТО.

"Украина показала, что может быть эффективным щитом Европы на востоке. Инвестиции в усиление Украины - это безопасность и защита для европейцев. Я неоднократно повторял, что удержать нашествие когда-то второй армии мира нам удалось благодаря поддержке широкой коалиции партнеров, в которой США и Польша играют особую роль. Украинский народ безгранично благодарен американцам и полякам за поддержку", - подчеркнул Резников.

Министр также обратил внимание, что визит президента США Джозефа Байдена в Варшаву после посещения Киева - это сигнал, что свободный мир не позволит навязать военную агрессию и право силы как способ вести дела.

"Агрессоры, террористы получат отпор и будут привлечены к ответственности. Уверен, что этот визит добавит динамики в процесс принятия решений о предоставлении Украине оружия, которое нам нужно для победы", - подытожил Резников.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, по данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли за время полномасштабной войны против Украины уже около 145 850 своих военных убитыми.

Добавим, при этом войска РФ продолжают нести колоссальные потери в боях за Бахмут, где они теряют тысячами своих солдат, а "вагнеровцев" бросают ранеными на полях, не пуская назад живыми.

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