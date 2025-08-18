Від Києва чекають "зустрічних" пропозицій щодо мирної угоди, - посол США при НАТО
Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Білий дім розраховує отримати від української сторони "пропозиції" у відповідь на позицію, озвучену Росією під час переговорів на Алясці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в ефірі Fox News.
За словами дипломата, саме президент США Дональд Трамп нині виступає посередником у діалозі між Києвом та Москвою. Він вже "зміг посадити сторони за стіл переговорів", однак наступний етап залежить від готовності обох досягти угоди.
"Якщо Зеленський та його команда приїдуть у Білий дім із пропозицією чи контрпропозицією на те, що Росія висунула на Алясці, це стане важливим наступним кроком", - заявив Вітакер.
Як писали західні ЗМІ, під час зустрічі на Алясці російський диктатор Володимир Путін висунув США свої умови щодо завершення війни в Україні.
За інформацією журналістів, основні вимоги Кремля виглядають так:
- Виведення українських військ із Донецької та Луганської областей. У відповідь Росія готова погодитися на "замороження" лінії фронту на території Херсонщини та Запоріжжя.
- Визнання окупованого Криму російським. При цьому немає чіткого розуміння, йдеться лише про позицію США чи про загальне міжнародне визнання, включно з Україною.
- Скасування санкцій. Кремль наполягає хоча б на частковому знятті міжнародних обмежень проти РФ.
- Відмова України від членства в НАТО. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, Путін допускає варіант отримання Києвом певних "гарантій безпеки".
- Питання мови та церкви.