ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Від Києва чекають "зустрічних" пропозицій щодо мирної угоди, - посол США при НАТО

США, Понеділок 18 серпня 2025 17:05
UA EN RU
Від Києва чекають "зустрічних" пропозицій щодо мирної угоди, - посол США при НАТО Фото: посол США при НАТО Меттью Вітакер (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Білий дім розраховує отримати від української сторони "пропозиції" у відповідь на позицію, озвучену Росією під час переговорів на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в ефірі Fox News.

За словами дипломата, саме президент США Дональд Трамп нині виступає посередником у діалозі між Києвом та Москвою. Він вже "зміг посадити сторони за стіл переговорів", однак наступний етап залежить від готовності обох досягти угоди.

"Якщо Зеленський та його команда приїдуть у Білий дім із пропозицією чи контрпропозицією на те, що Росія висунула на Алясці, це стане важливим наступним кроком", - заявив Вітакер.

Як писали західні ЗМІ, під час зустрічі на Алясці російський диктатор Володимир Путін висунув США свої умови щодо завершення війни в Україні.

За інформацією журналістів, основні вимоги Кремля виглядають так:

  • Виведення українських військ із Донецької та Луганської областей. У відповідь Росія готова погодитися на "замороження" лінії фронту на території Херсонщини та Запоріжжя.
  • Визнання окупованого Криму російським. При цьому немає чіткого розуміння, йдеться лише про позицію США чи про загальне міжнародне визнання, включно з Україною.
  • Скасування санкцій. Кремль наполягає хоча б на частковому знятті міжнародних обмежень проти РФ.
  • Відмова України від членства в НАТО. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, Путін допускає варіант отримання Києвом певних "гарантій безпеки".
  • Питання мови та церкви.
Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія