От Киева ждут "встречных" предложений по мирному соглашению, - посол США при НАТО

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Белый дом рассчитывает получить от украинской стороны "предложения" в ответ на позицию, озвученную Россией во время переговоров на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в эфире Fox News .

По словам дипломата, именно президент США Дональд Трамп сейчас выступает посредником в диалоге между Киевом и Москвой. Он уже "смог посадить стороны за стол переговоров", однако следующий этап зависит от готовности обеих достичь соглашения.

"Если Зеленский и его команда приедут в Белый дом с предложением или контрпредложением на то, что Россия выдвинула на Аляске, это станет важным следующим шагом", - заявил Уитакер.