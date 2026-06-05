Від ідеї до посту за лічені хвилини: як українська платформа ooltima змінює створення контенту

Всі інструменти в одному інтерфейсі

За словами Троцюк, сервіс допомагає закрити весь цикл виробництва контенту в одному місці.

Платформа ooltima пропонує користувачам такі можливості:

створення унікальної цифрової персони;

точне збереження авторського стилю мовлення (tone of voice);

автоматичне генерування ідей та написання текстів;

створення зображень та коротких відеороликів;

вбудований редактор отриманих результатів;

календар для планування та автоматичної публікації постів.

Інтерфейс сервісу (скриншот: ooltima)

Чат із власним двійником та копіювання голосу

Особливу увагу розробники приділили двом унікальним функціям: chat with me та talking avatar.

Chat with me дозволяє користувачеві вести діалог не з абстрактною нейромережею, а зі своєю особистою цифровою копією.

Алгоритм детально враховує профіль автора, його тематику та звичні інтонації. Такий формат працює як персональний партнер для брейншторму і допомагає доопрацювати ідею чи швидко структурувати контент-план.

Друга функція - talking avatar - активується під час першого знайомства з платформою (онбордингу). Сервіс записує та зберігає зразок голосу користувача.

Надалі, коли ШІ створює новий текст, система автоматично перетворює його на аудіофайл, що звучить як голос власника компанії. Цей аудіозапис можна миттєво використовувати для генерування відео з віртуальним аватаром.

"ooltima не намагається замінити людину в контенті. Навпаки - вона підсилює людину. Допомагає швидше пройти шлях від “про що писати?” до “окей, це вже можна публікувати”, - зазначає Юлія Троцюк.

Безкоштовний тест для користувачів

Зараз українська платформа відкрита для перших випробувань. Фаундерка проєкту запросила охочих протестувати роботу алгоритмів безкоштовно протягом одного тижня.

Для активації тестового періоду розробники підготували спеціальний промокод TEST012.