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От идеи до поста за считанные минуты: как украинская платформа ooltima меняет создание контента

13:38 05.06.2026 Пт
2 мин
Цифровая экосистема сопровождает пользователя на всех этапах
aimg Ольга Завада
Полный цикл создания контента для соцсетей доступен в одном ИИ-сервисе (фото: Unsplash)

Украинская команда разработчиков запустила комплексную ИИ-платформу ooltima для автоматизации создания контента в соцсетях. Сервис позволяет сохранять уникальный стиль автора, копировать его голос и создавать виртуальных аватаров для видео.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост CEO и фаундера ooltima Юлии Троцюк в LinkedIn.

Больше интересного: В Украине запустили собственный ChatGPT: как работает чат-бот Lapathoniia

Все инструменты в одном интерфейсе

По словам Троцюк, сервис помогает закрыть весь цикл производства контента в одном месте.

Платформа ooltima предлагает пользователям такие возможности:

  • создание уникальной цифровой персоны;
  • точное сохранение авторского стиля речи (tone of voice);
  • автоматическое генерирование идей и написание текстов;
  • создание изображений и коротких видеороликов;
  • встроенный редактор полученных результатов;
  • календарь для планирования и автоматической публикации постов.

Интерфейс сервиса (скриншот: ooltima)

Чат с собственным двойником и копирование голоса

Особое внимание разработчики уделили двум уникальным функциям: chat with me и talking avatar.

Chat with me позволяет пользователю вести диалог не с абстрактной нейросетью, а со своей личной цифровой копией.

Алгоритм детально учитывает профиль автора, его тематику и привычные интонации. Такой формат работает как персональный партнер для брейншторма и помогает доработать идею или быстро структурировать контент-план.

Вторая функция - talking avatar - активируется во время первого знакомства с платформой (онбординга). Сервис записывает и сохраняет образец голоса пользователя.

В дальнейшем, когда ИИ создает новый текст, система автоматически преобразует его в аудиофайл, звучащий как голос владельца компании. Эту аудиозапись можно мгновенно использовать для генерирования видео с виртуальным аватаром.

"ooltima не пытается заменить человека в контенте. Наоборот - она усиливает человека. Помогает быстрее пройти путь от "о чем писать?" до "окей, это уже можно публиковать", - отмечает Юлия Троцюк.

Бесплатный тест для пользователей

Сейчас украинская платформа открыта для первых испытаний. Фаундер проекта пригласила желающих протестировать работу алгоритмов бесплатно в течение одной недели.

Для активации тестового периода разработчики подготовили специальный промокод TEST012.

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