Від холоду, граду й засухи до шкідників. Врожай яких рослин постраждав від негоди в липні

Несприятливі погодні умови наприкінці липня - від нижчих за норму температур до локальних сильних злив, шквалів та граду - завдали шкоди деяким культурам у різних регіонах. Місцями при цьому зберігалась засуха.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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За даними спеціалістів УкрГМЦ, впродовж третьої декади липня 2026 року в Україні переважала прохолодна для середини літа погода.
Уточнюється, що в найпрохолодніші дні середня добова температура повітря була на 3-7°С нижчою від норми.
У середині декади - температурний фон наблизився до близьких до норми показників.
Проте в цілому рівень середньої декадної температури повітря:
Експерти УкрГМЦ повідомили, що впродовж декади через територію країни перемістилися декілька:
"Які у багатьох випадках супроводжувалися сильними зливами, шквалами та градом", - нагадали українцям.
Уточнюється, що характер опадів був типово літнім (переважно локальні грозові дощі різної інтенсивності).
А от розподіл опадів по території країни - був нетиповим (у західній половині країни дощів було значно менше, ніж у східній).
В цілому найбільша кількість опадів спостерігалася;
Повідомляється, що агрометеорологічні умови третьої декади липня були неоднорідними:
Так, у правобережних областях прохолодна дощова погода з високою для липня вологістю повітря та ґрунту створювали певні ризики щодо якості урожаю ранніх зернових.
"Зокрема почорніння та враження зерна грибковими хворобами, стримувала достигання", - пояснили в УкрГМЦ.
Крім того, дощі та роси стримували темпи збиральних робіт.
Спостерігався активний розвиток шкідників на посівах.
Дефіцит опадів відмічався в окремих районах:
Там агрометеорологічні умови складалися малосприятливо, тривала ґрунтова посуха.
В УкрГМЦ розповіли, що засуха обумовлювала:
Насамкінець фахівці УкрГМЦ констатували, що низькі нічні температури повітря та ґрунту - в окремі дні наприкінці липня - негативно впливали на розвиток:
"Одночасно вони стримували випаровування вологи з ґрунту та разом із періодичними дощами підтримували вологозабезпечення с.-г. культур на задовільному рівні", - підсумували в Укргідрометцентрі.
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