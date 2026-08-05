Від холоду, граду й засухи до шкідників. Врожай яких рослин постраждав від негоди в липні

Головне: Аномальна прохолода : у третій декаді липня середня температура повітря в Україні виявилася на 2-3°С нижчою від норми, відповідаючи скоріше показникам другої половини червня.

: у третій декаді липня середня температура повітря в Україні виявилася на 2-3°С нижчою від норми, відповідаючи скоріше показникам другої половини червня. Несприятливі процеси : наприкінці липня через територію країни перемістилися декілька циклонів та активних холодних атмосферних фронтів

: наприкінці липня через територію країни перемістилися декілька циклонів та активних холодних атмосферних фронтів Нетипові опади : дощі по території країни розподілилися незвично - на заході їх було значно менше, тоді як південні, центральні та східні області накривали місцями сильні зливи зі шквалами та градом.

: дощі по території країни розподілилися незвично - на заході їх було значно менше, тоді як південні, центральні та східні області накривали місцями сильні зливи зі шквалами та градом. Проблеми через вологу : у правобережних областях дощі та висока вологість створювали ризики для якості ранніх зернових (почорніння, грибкові хвороби, розвиток шкідників на посівах) та гальмували збиральну кампанію.

: у правобережних областях дощі та висока вологість створювали ризики для якості ранніх зернових (почорніння, грибкові хвороби, розвиток шкідників на посівах) та гальмували збиральну кампанію. Ґрунтова посуха : в окремих районах Харківської та південних областей через дефіцит опадів тривала засуха, що обумовлювала пригнічення рослин, передчасне достигання пізніх культур, ймовірне зменшення їх урожайності.

: в окремих районах Харківської та південних областей через дефіцит опадів тривала засуха, що обумовлювала пригнічення рослин, передчасне достигання пізніх культур, ймовірне зменшення їх урожайності. Холодні ночі: низькі нічні температури повітря та ґрунту в окремі дні негативно позначалися на розвитку теплолюбних і овочевих сільськогосподарських культур.

Особливості погоди в Україні наприкінці липня

За даними спеціалістів УкрГМЦ, впродовж третьої декади липня 2026 року в Україні переважала прохолодна для середини літа погода.

Уточнюється, що в найпрохолодніші дні середня добова температура повітря була на 3-7°С нижчою від норми.

У середині декади - температурний фон наблизився до близьких до норми показників.

Проте в цілому рівень середньої декадної температури повітря:

виявся на 2-3°С нижчим від норми ;

; відповідав за нормою показникам другої половини червня.

Чому розподіл опадів у цей період був нетиповим

Експерти УкрГМЦ повідомили, що впродовж декади через територію країни перемістилися декілька:

циклонів;

активних холодних атмосферних фронтів.

"Які у багатьох випадках супроводжувалися сильними зливами, шквалами та градом", - нагадали українцям.

Уточнюється, що характер опадів був типово літнім (переважно локальні грозові дощі різної інтенсивності).

А от розподіл опадів по території країни - був нетиповим (у західній половині країни дощів було значно менше, ніж у східній).

В цілому найбільша кількість опадів спостерігалася;

у південних областях;

у центральних областях;

у східних областях.

Агрометеорологічні умови третьої декади липня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В яких областях культури постраждали від вологи

Повідомляється, що агрометеорологічні умови третьої декади липня були неоднорідними:

як за впливом на вегетацію різних сільськогосподарських культур;

так і по території.

Так, у правобережних областях прохолодна дощова погода з високою для липня вологістю повітря та ґрунту створювали певні ризики щодо якості урожаю ранніх зернових.

"Зокрема почорніння та враження зерна грибковими хворобами, стримувала достигання", - пояснили в УкрГМЦ.

Крім того, дощі та роси стримували темпи збиральних робіт.

Спостерігався активний розвиток шкідників на посівах.

В яких областях тривала ґрунтова посуха

Дефіцит опадів відмічався в окремих районах:

Харківської області;

південних областей.

Там агрометеорологічні умови складалися малосприятливо, тривала ґрунтова посуха.

В УкрГМЦ розповіли, що засуха обумовлювала:

пригнічення рослин;

передчасне достигання пізніх сільськогосподарських культур;

ймовірне зменшення їх урожайності.

Які культури постраждали від нічного холоду

Насамкінець фахівці УкрГМЦ констатували, що низькі нічні температури повітря та ґрунту - в окремі дні наприкінці липня - негативно впливали на розвиток:

теплолюбних сільськогосподарських культур;

овочевих сільськогосподарських культур.

"Одночасно вони стримували випаровування вологи з ґрунту та разом із періодичними дощами підтримували вологозабезпечення с.-г. культур на задовільному рівні", - підсумували в Укргідрометцентрі.