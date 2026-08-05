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Від холоду, граду й засухи до шкідників. Врожай яких рослин постраждав від негоди в липні

09:12 05.08.2026 Ср
4 хв
Деякі культури на городах і полях наприкінці минулого місяця опинились "під ударом"
aimg Ірина Костенко
Місцями погода в липні "вдарила" по майбутньому врожаю (фото ілюстративне: Getty Images)

Несприятливі погодні умови наприкінці липня - від нижчих за норму температур до локальних сильних злив, шквалів та граду - завдали шкоди деяким культурам у різних регіонах. Місцями при цьому зберігалась засуха.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Аномальна прохолода: у третій декаді липня середня температура повітря в Україні виявилася на 2-3°С нижчою від норми, відповідаючи скоріше показникам другої половини червня.
  • Несприятливі процеси: наприкінці липня через територію країни перемістилися декілька циклонів та активних холодних атмосферних фронтів
  • Нетипові опади: дощі по території країни розподілилися незвично - на заході їх було значно менше, тоді як південні, центральні та східні області накривали місцями сильні зливи зі шквалами та градом.
  • Проблеми через вологу: у правобережних областях дощі та висока вологість створювали ризики для якості ранніх зернових (почорніння, грибкові хвороби, розвиток шкідників на посівах) та гальмували збиральну кампанію.
  • Ґрунтова посуха: в окремих районах Харківської та південних областей через дефіцит опадів тривала засуха, що обумовлювала пригнічення рослин, передчасне достигання пізніх культур, ймовірне зменшення їх урожайності.
  • Холодні ночі: низькі нічні температури повітря та ґрунту в окремі дні негативно позначалися на розвитку теплолюбних і овочевих сільськогосподарських культур.

Особливості погоди в Україні наприкінці липня

За даними спеціалістів УкрГМЦ, впродовж третьої декади липня 2026 року в Україні переважала прохолодна для середини літа погода.

Уточнюється, що в найпрохолодніші дні середня добова температура повітря була на 3-7°С нижчою від норми.

У середині декади - температурний фон наблизився до близьких до норми показників.

Проте в цілому рівень середньої декадної температури повітря:

  • виявся на 2-3°С нижчим від норми;
  • відповідав за нормою показникам другої половини червня.
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Чому розподіл опадів у цей період був нетиповим

Експерти УкрГМЦ повідомили, що впродовж декади через територію країни перемістилися декілька:

  • циклонів;
  • активних холодних атмосферних фронтів.

"Які у багатьох випадках супроводжувалися сильними зливами, шквалами та градом", - нагадали українцям.

Уточнюється, що характер опадів був типово літнім (переважно локальні грозові дощі різної інтенсивності).

А от розподіл опадів по території країни - був нетиповим (у західній половині країни дощів було значно менше, ніж у східній).

В цілому найбільша кількість опадів спостерігалася;

  • у південних областях;
  • у центральних областях;
  • у східних областях.

Агрометеорологічні умови третьої декади липня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В яких областях культури постраждали від вологи

Повідомляється, що агрометеорологічні умови третьої декади липня були неоднорідними:

  • як за впливом на вегетацію різних сільськогосподарських культур;
  • так і по території.

Так, у правобережних областях прохолодна дощова погода з високою для липня вологістю повітря та ґрунту створювали певні ризики щодо якості урожаю ранніх зернових.

"Зокрема почорніння та враження зерна грибковими хворобами, стримувала достигання", - пояснили в УкрГМЦ.

Крім того, дощі та роси стримували темпи збиральних робіт.

Спостерігався активний розвиток шкідників на посівах.

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В яких областях тривала ґрунтова посуха

Дефіцит опадів відмічався в окремих районах:

  • Харківської області;
  • південних областей.

Там агрометеорологічні умови складалися малосприятливо, тривала ґрунтова посуха.

В УкрГМЦ розповіли, що засуха обумовлювала:

  • пригнічення рослин;
  • передчасне достигання пізніх сільськогосподарських культур;
  • ймовірне зменшення їх урожайності.
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Які культури постраждали від нічного холоду

Насамкінець фахівці УкрГМЦ констатували, що низькі нічні температури повітря та ґрунту - в окремі дні наприкінці липня - негативно впливали на розвиток:

  • теплолюбних сільськогосподарських культур;
  • овочевих сільськогосподарських культур.

"Одночасно вони стримували випаровування вологи з ґрунту та разом із періодичними дощами підтримували вологозабезпечення с.-г. культур на задовільному рівні", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, як на майбутній врожай у садах, на городах і полях вплинули рекордна спека та сильні зливи на початку липня.

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