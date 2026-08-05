От холода, града и засухи до вредителей. Урожай каких растений пострадал от непогоды в июле

Неблагоприятные погодные условия в конце июля - от температур ниже нормы до локальных сильных ливней, шквалов и града - нанесли ущерб некоторым культурам в разных регионах. Местами при этом сохранялась засуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
По данным специалистов УкрГМЦ, в течение третьей декады июля 2026 года в Украине преобладала прохладная для середины лета погода.
Уточняется, что в самые прохладные дни средняя суточная температура воздуха была на 3-7°С ниже нормы.
В середине декады - температурный фон приблизился к близким к норме показателям.
Однако в целом уровень средней декадной температуры воздуха:
Эксперты УкрГМЦ сообщили, что в течение декады через территорию страны переместились несколько:
"Которые во многих случаях сопровождались сильными ливнями, шквалами и градом", - напомнили украинцам.
Уточняется, что характер осадков был типично летним (преимущественно локальные грозовые дожди разной интенсивности).
А вот распределение осадков по территории страны - было нетипичным (в западной половине страны дождей было значительно меньше, чем в восточной).
В целом самое большое количество осадков наблюдалось:
Сообщается, что агрометеорологические условия третьей декады июля были неоднородными:
Так, в правобережных областях прохладная дождливая погода с высокой для июля влажностью воздуха и почвы создавали определенные риски насчет качества урожая ранних зерновых.
"В частности почернение и поражение зерна грибковыми болезнями, сдерживала созревание", - объяснили в УкрГМЦ.
Кроме того, дожди и росы сдерживали темпы уборочных работ.
Наблюдалось активное развитие вредителей на посевах.
Дефицит осадков отмечался в отдельных районах:
Там агрометеорологические условия складывались малоблагоприятно, продолжалась почвенная засуха.
В УкрГМЦ рассказали, что засуха обусловливала:
В завершение специалисты УкрГМЦ констатировали, что низкие ночные температуры воздуха и почвы - в отдельные дни в конце июля - негативно влияли на развитие:
"Одновременно они сдерживали испарение влаги из почвы и вместе с периодическими дождями поддерживали влагообеспечение с.-х культур на удовлетворительном уровне", - подытожили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, как на будущий урожай в садах, на огородах и полях повлияли рекордная жара и сильные ливни в начале июля.
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