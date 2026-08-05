От холода, града и засухи до вредителей. Урожай каких растений пострадал от непогоды в июле

Главное: Аномальная прохлада : в третьей декаде июля средняя температура воздуха в Украине оказалась на 2-3°С ниже нормы, отвечая скорее показателям второй половины июня.

: в третьей декаде июля средняя температура воздуха в Украине оказалась на 2-3°С ниже нормы, отвечая скорее показателям второй половины июня. Неблагоприятные процессы : в конце июля через территорию страны переместились несколько циклонов и активных холодных атмосферных фронтов.

: в конце июля через территорию страны переместились несколько циклонов и активных холодных атмосферных фронтов. Нетипичные осадки : дожди по территории страны распределились необычно - на западе их было значительно меньше, тогда как южные, центральные и восточные области накрывали местами сильные ливни со шквалами и градом.

: дожди по территории страны распределились необычно - на западе их было значительно меньше, тогда как южные, центральные и восточные области накрывали местами сильные ливни со шквалами и градом. Проблемы из-за влаги : в правобережных областях дожди и высокая влажность создавали риски для качества ранних зерновых (почернение, грибковые болезни, развитие вредителей на посевах) и тормозили уборочную кампанию.

: в правобережных областях дожди и высокая влажность создавали риски для качества ранних зерновых (почернение, грибковые болезни, развитие вредителей на посевах) и тормозили уборочную кампанию. Грунтовая засуха : в отдельных районах Харьковской и южных областей из-за дефицита осадков продолжалась засуха, что обуславливало угнетение растений, преждевременное созревание поздних культур, вероятное уменьшение их урожайности.

: в отдельных районах Харьковской и южных областей из-за дефицита осадков продолжалась засуха, что обуславливало угнетение растений, преждевременное созревание поздних культур, вероятное уменьшение их урожайности. Холодные ночи: низкие ночные температуры воздуха и почвы в отдельные дни негативно сказывались на развитии теплолюбивых и овощных сельскохозяйственных культур.

Особенности погоды в Украине в конце июля

По данным специалистов УкрГМЦ, в течение третьей декады июля 2026 года в Украине преобладала прохладная для середины лета погода.

Уточняется, что в самые прохладные дни средняя суточная температура воздуха была на 3-7°С ниже нормы.

В середине декады - температурный фон приблизился к близким к норме показателям.

Однако в целом уровень средней декадной температуры воздуха:

оказался на 2-3°С ниже нормы ;

; отвечал по норме показателям второй половины июня.

Почему распределение осадков в этот период было нетипичным

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что в течение декады через территорию страны переместились несколько:

циклонов;

активных холодных атмосферных фронтов.

"Которые во многих случаях сопровождались сильными ливнями, шквалами и градом", - напомнили украинцам.

Уточняется, что характер осадков был типично летним (преимущественно локальные грозовые дожди разной интенсивности).

А вот распределение осадков по территории страны - было нетипичным (в западной половине страны дождей было значительно меньше, чем в восточной).

В целом самое большое количество осадков наблюдалось:

в южных областях;

в центральных областях;

в восточных областях.

Агрометеорологические условия третьей декады июля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В каких областях культуры пострадали от влаги

Сообщается, что агрометеорологические условия третьей декады июля были неоднородными:

как по влиянию на вегетацию разных сельскохозяйственных культур;

так и по территории.

Так, в правобережных областях прохладная дождливая погода с высокой для июля влажностью воздуха и почвы создавали определенные риски насчет качества урожая ранних зерновых.

"В частности почернение и поражение зерна грибковыми болезнями, сдерживала созревание", - объяснили в УкрГМЦ.

Кроме того, дожди и росы сдерживали темпы уборочных работ.

Наблюдалось активное развитие вредителей на посевах.

В каких областях продолжалась почвенная засуха

Дефицит осадков отмечался в отдельных районах:

Харьковской области;

южных областей.

Там агрометеорологические условия складывались малоблагоприятно, продолжалась почвенная засуха.

В УкрГМЦ рассказали, что засуха обусловливала:

угнетение растений;

преждевременное созревание поздних сельскохозяйственных культур;

вероятное уменьшение их урожайности.

Какие культуры пострадали от ночного холода

В завершение специалисты УкрГМЦ констатировали, что низкие ночные температуры воздуха и почвы - в отдельные дни в конце июля - негативно влияли на развитие:

теплолюбивых сельскохозяйственных культур;

овощных сельскохозяйственных культур.

"Одновременно они сдерживали испарение влаги из почвы и вместе с периодическими дождями поддерживали влагообеспечение с.-х культур на удовлетворительном уровне", - подытожили в Укргидрометцентре.