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От холода, града и засухи до вредителей. Урожай каких растений пострадал от непогоды в июле

09:12 05.08.2026 Ср
4 мин
Некоторые культуры на огородах и полях в конце прошлого месяца оказались "под ударом"
aimg Ирина Костенко
Местами погода в июле "ударила" по будущему урожаю (фото иллюстративное: Getty Images)

Неблагоприятные погодные условия в конце июля - от температур ниже нормы до локальных сильных ливней, шквалов и града - нанесли ущерб некоторым культурам в разных регионах. Местами при этом сохранялась засуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Аномальная прохлада: в третьей декаде июля средняя температура воздуха в Украине оказалась на 2-3°С ниже нормы, отвечая скорее показателям второй половины июня.
  • Неблагоприятные процессы: в конце июля через территорию страны переместились несколько циклонов и активных холодных атмосферных фронтов.
  • Нетипичные осадки: дожди по территории страны распределились необычно - на западе их было значительно меньше, тогда как южные, центральные и восточные области накрывали местами сильные ливни со шквалами и градом.
  • Проблемы из-за влаги: в правобережных областях дожди и высокая влажность создавали риски для качества ранних зерновых (почернение, грибковые болезни, развитие вредителей на посевах) и тормозили уборочную кампанию.
  • Грунтовая засуха: в отдельных районах Харьковской и южных областей из-за дефицита осадков продолжалась засуха, что обуславливало угнетение растений, преждевременное созревание поздних культур, вероятное уменьшение их урожайности.
  • Холодные ночи: низкие ночные температуры воздуха и почвы в отдельные дни негативно сказывались на развитии теплолюбивых и овощных сельскохозяйственных культур.

Особенности погоды в Украине в конце июля

По данным специалистов УкрГМЦ, в течение третьей декады июля 2026 года в Украине преобладала прохладная для середины лета погода.

Уточняется, что в самые прохладные дни средняя суточная температура воздуха была на 3-7°С ниже нормы.

В середине декады - температурный фон приблизился к близким к норме показателям.

Однако в целом уровень средней декадной температуры воздуха:

  • оказался на 2-3°С ниже нормы;
  • отвечал по норме показателям второй половины июня.
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Почему распределение осадков в этот период было нетипичным

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что в течение декады через территорию страны переместились несколько:

  • циклонов;
  • активных холодных атмосферных фронтов.

"Которые во многих случаях сопровождались сильными ливнями, шквалами и градом", - напомнили украинцам.

Уточняется, что характер осадков был типично летним (преимущественно локальные грозовые дожди разной интенсивности).

А вот распределение осадков по территории страны - было нетипичным (в западной половине страны дождей было значительно меньше, чем в восточной).

В целом самое большое количество осадков наблюдалось:

  • в южных областях;
  • в центральных областях;
  • в восточных областях.

Агрометеорологические условия третьей декады июля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В каких областях культуры пострадали от влаги

Сообщается, что агрометеорологические условия третьей декады июля были неоднородными:

  • как по влиянию на вегетацию разных сельскохозяйственных культур;
  • так и по территории.

Так, в правобережных областях прохладная дождливая погода с высокой для июля влажностью воздуха и почвы создавали определенные риски насчет качества урожая ранних зерновых.

"В частности почернение и поражение зерна грибковыми болезнями, сдерживала созревание", - объяснили в УкрГМЦ.

Кроме того, дожди и росы сдерживали темпы уборочных работ.

Наблюдалось активное развитие вредителей на посевах.

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В каких областях продолжалась почвенная засуха

Дефицит осадков отмечался в отдельных районах:

  • Харьковской области;
  • южных областей.

Там агрометеорологические условия складывались малоблагоприятно, продолжалась почвенная засуха.

В УкрГМЦ рассказали, что засуха обусловливала:

  • угнетение растений;
  • преждевременное созревание поздних сельскохозяйственных культур;
  • вероятное уменьшение их урожайности.
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Какие культуры пострадали от ночного холода

В завершение специалисты УкрГМЦ констатировали, что низкие ночные температуры воздуха и почвы - в отдельные дни в конце июля - негативно влияли на развитие:

  • теплолюбивых сельскохозяйственных культур;
  • овощных сельскохозяйственных культур.

"Одновременно они сдерживали испарение влаги из почвы и вместе с периодическими дождями поддерживали влагообеспечение с.-х культур на удовлетворительном уровне", - подытожили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.

Кроме того, мы объясняли, как на будущий урожай в садах, на огородах и полях повлияли рекордная жара и сильные ливни в начале июля.

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