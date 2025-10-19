Від холодних дощів до тепла: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Найближчими днями погода в Україні буде мінливою: 20 жовтня країну накриють дощі та заморозки, але вже з 22 жовтня очікується суттєве потепління, яке триватиме до середини наступного тижня.

В понеділок, 20 жовтня, погоду визначатимуть опади. У центральних, північних і східних областях - дощі, місцями сильні. На заході - без опадів, місцями з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +6… +9 градусів;

у східних областях - від +8…+9 градусів;

у центральних областях - від +7…+9 градусів;

у південних областях - від +9…+10 градусів;

у західних областях - від +6…+9 градусів

У вівторок, 21 жовтня, у більшості регіонів очікується мінлива хмарність. Дощі поступово відступатимуть.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +6… +11 градусів;

у східних областях - від +8…+10 градусів;

у центральних областях - від +9…+12 градусів;

у південних областях - від +11…+12 градусів;

у західних областях - від +6…+12 градусів

У середу, 22 жовтня, осіннє потепління посилиться. В країні буде переважно без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +10… +12 градусів;

у східних областях - від +9…+11 градусів;

у центральних областях - від +11…+13 градусів;

у південних областях - від +15…+16 градусів;

у західних областях - від +13…+15 градусів

У четвер, 23 жовтня, в Україні - переважно сонячно, без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +11… +13 градусів;

у східних областях - від 11…+13 градусів;

у центральних областях - від +12…+14 градусів;

у південних областях - від +15…+17 градусів;

у західних областях - від +15…+17 градусів

У п'ятницю, 24 жовтня, знову зміниться циклон - у західних і північних регіонах повернуться дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +11… +13 градусів;

у східних областях - від 13…+15 градусів;

у центральних областях - від +12…+14 градусів;

у південних областях - від +15…+17 градусів;

у західних областях - від +15…+17 градусів

Після холодних та дощових вихідних із заморозками на заході вже з 21-22 жовтня в Україні очікується осіннє потепління до +17, яке протримається кілька днів.