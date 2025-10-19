RU

Общество Образование Деньги Изменения

От холодных дождей до тепла: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 20-24 октября (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Украине будет наблюдаться резкая смена погодных условий от дождей и холодных ночей до солнечного потепления ближе к середине следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой: 20 октября страну накроют дожди и заморозки, но уже с 22 октября ожидается существенное потепление, которое продлится до середины следующей недели.

В понедельник, 20 октября, погоду будут определять осадки. В центральных, северных и восточных областях - дожди, местами сильные. На западе - без осадков, местами с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6... +9 градусов;
  • в восточных областях - от +8...+9 градусов;
  • в центральных областях - от +7...+9 градусов;
  • в южных областях - от +9...+10 градусов;
  • в западных областях - от +6...+9 градусов

Во вторник, 21 октября, в большинстве регионов ожидается переменная облачность. Дожди постепенно будут отступать.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6... +11 градусов;
  • в восточных областях - от +8...+10 градусов;
  • в центральных областях - от +9...+12 градусов;
  • в южных областях - от +11...+12 градусов;
  • в западных областях - от +6...+12 градусов

В среду, 22 октября, осеннее потепление усилится. В стране будет преимущественно без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +10... +12 градусов;
  • в восточных областях - от +9...+11 градусов;
  • в центральных областях - от +11...+13 градусов;
  • в южных областях - от +15...+16 градусов;
  • в западных областях - от +13...+15 градусов

В четверг, 23 октября, в Украине - преимущественно солнечно, без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +11... +13 градусов;
  • в восточных областях - от 11...+13 градусов;
  • в центральных областях - от +12...+14 градусов;
  • в южных областях - от +15...+17 градусов;
  • в западных областях - от +15...+17 градусов

В пятницу, 24 октября, снова сменится циклон - в западных и северных регионах вернутся дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +11... +13 градусов;
  • в восточных областях - от 13...+15 градусов;
  • в центральных областях - от +12...+14 градусов;
  • в южных областях - от +15...+17 градусов;
  • в западных областях - от +15...+17 градусов

После холодных и дождливых выходных с заморозками на западе уже с 21-22 октября в Украине ожидается осеннее потепление до +17, которое продержится несколько дней.

 

