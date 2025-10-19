От холодных дождей до тепла: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

В Украине будет наблюдаться резкая смена погодных условий от дождей и холодных ночей до солнечного потепления ближе к середине следующей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой: 20 октября страну накроют дожди и заморозки, но уже с 22 октября ожидается существенное потепление, которое продлится до середины следующей недели.
В понедельник, 20 октября, погоду будут определять осадки. В центральных, северных и восточных областях - дожди, местами сильные. На западе - без осадков, местами с прояснениями.
Во вторник, 21 октября, в большинстве регионов ожидается переменная облачность. Дожди постепенно будут отступать.
В среду, 22 октября, осеннее потепление усилится. В стране будет преимущественно без осадков.
В четверг, 23 октября, в Украине - преимущественно солнечно, без осадков.
В пятницу, 24 октября, снова сменится циклон - в западных и северных регионах вернутся дожди.
После холодных и дождливых выходных с заморозками на западе уже с 21-22 октября в Украине ожидается осеннее потепление до +17, которое продержится несколько дней.
Напомним, популярный горнолыжный курорт Буковель в Карпатах начало засыпать снегом.
Ранее синоптики уже предупреждали украинцев о резком снижении температуры воздуха, дожди и, вероятно, мокрый снег.
Также мы писали, что в Карпатах на горе Поп Иван ударили морозы до -8 градусов, а вершины гор покрылись снегом.