В Україну йде похолодання, дощі та мокрий сніг: синоптик назвала дати

Погода в Україні 17 жовтня переважно буде теплою та без опадів, однак вже на вихідних українці відчують значне зниження температури, дощі та, ймовірно, мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в п'ятницю

"Завтра, 17 жовтня, ще буде досить тепло та без опадів, хіба що на Вінниччині, Черкащині та на Волині якісь чи то дощ, чи то мряка, але не істотні", - написала Діденко.

Однак вже наступного дня погода в Україні почне погіршуватись - 18 жовтня буде відчутним вплив дощів з північного заходу Європи. Як наслідок, посилиться вітер, а на заході країни почне знижуватися температура повітря.

Коли чекати відчутного похолодання

Як зазначає синоптик, вже 19 жовтня, у неділю, практично всю Україну охопить відчутне похолодання.

"Денна температура повітря знизиться до +4+8 градусів! Трохи тепліше ще побуде на півдні та сході України. І дощ, який також очікується протягом 19-го жовтня, при такій низькій температурі повітря, звісно, може переходити у мокрий сніг", - написала Діденко.

Погода в Києві 17-19 жовтня

У Києві завтра, 17 жовтня, передбачається комфортна погода із температурою повітря до +12, +13 градусів. Без опадів.

В суботу, 18 жовтня, у столиці буде ще тепліше, до +14 градусів, проте вже з дощем.

"А ось 19-го жовтня - увага! Очікується різка зміна погоди, у Києві температура повітря знизиться до +4 градусів. Вдень! А дощ може переходити у мокрий сніг", - наголосила синоптик.

Вона також попередила українців, здоров'я яких реагує на різкі погодні зміни, що варто підготуватись до таких прогнозів.

При цьому Діденко спрогнозувала і потепління, яке має прийти в Україну орієнтовно з 22 жовтня.