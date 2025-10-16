ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україну йде похолодання, дощі та мокрий сніг: синоптик назвала дати

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 16:16
UA EN RU
В Україну йде похолодання, дощі та мокрий сніг: синоптик назвала дати Фото: у вихідні в Україні різко похолодає (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Погода в Україні 17 жовтня переважно буде теплою та без опадів, однак вже на вихідних українці відчують значне зниження температури, дощі та, ймовірно, мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в п'ятницю

"Завтра, 17 жовтня, ще буде досить тепло та без опадів, хіба що на Вінниччині, Черкащині та на Волині якісь чи то дощ, чи то мряка, але не істотні", - написала Діденко.

Однак вже наступного дня погода в Україні почне погіршуватись - 18 жовтня буде відчутним вплив дощів з північного заходу Європи. Як наслідок, посилиться вітер, а на заході країни почне знижуватися температура повітря.

Коли чекати відчутного похолодання

Як зазначає синоптик, вже 19 жовтня, у неділю, практично всю Україну охопить відчутне похолодання.

"Денна температура повітря знизиться до +4+8 градусів! Трохи тепліше ще побуде на півдні та сході України. І дощ, який також очікується протягом 19-го жовтня, при такій низькій температурі повітря, звісно, може переходити у мокрий сніг", - написала Діденко.

Погода в Києві 17-19 жовтня

У Києві завтра, 17 жовтня, передбачається комфортна погода із температурою повітря до +12, +13 градусів. Без опадів.

В суботу, 18 жовтня, у столиці буде ще тепліше, до +14 градусів, проте вже з дощем.

"А ось 19-го жовтня - увага! Очікується різка зміна погоди, у Києві температура повітря знизиться до +4 градусів. Вдень! А дощ може переходити у мокрий сніг", - наголосила синоптик.

Вона також попередила українців, здоров'я яких реагує на різкі погодні зміни, що варто підготуватись до таких прогнозів.

При цьому Діденко спрогнозувала і потепління, яке має прийти в Україну орієнтовно з 22 жовтня.

Нагадаємо, на 16-17 жовтня значні заморозки прогнозували для жителів Вінницької області. Там очікувалось зниження температури до -5 градусів.

Однак синоптик Наталка Діденко повідомляла, що вже наприкінці жовтня в Україні може потеплішати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Снігопад Погода в Києві
Новини
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить