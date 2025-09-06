Від грозових дощів до спеки: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні пануватиме мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Майже по всій території країни опадів не очікується, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман.

Температура вночі становитиме 9-14 градусів, у західних та південних регіонах - 12-17 градусів. Вдень очікується 21-26 градусів, на заході та півдні 24-29 градусів.

Погода у Києві

У столиці 6 вересня без опадів, малохмарно. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-14 градусів, вдень 24-26 градусів. У Київській області - вночі 9-14 градусів, вдень 21-26 градусів.

Погода по регіонах