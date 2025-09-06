UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Від грозових дощів до спеки: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 6 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, у суботу 6 вересня, в Україні очікується по-літньому спекотна погода з температурою до +29 градусів. Лише на заході країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди утворюватимуться тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні пануватиме мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Майже по всій території країни опадів не очікується,  лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман.

Температура вночі становитиме 9-14 градусів, у західних та південних регіонах - 12-17 градусів. Вдень очікується 21-26 градусів, на заході та півдні  24-29 градусів.

Погода у Києві

У столиці 6 вересня без опадів, малохмарно. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-14 градусів, вдень 24-26 градусів. У Київській області - вночі 9-14 градусів, вдень 21-26 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі 9-14 градусів, вдень 21-26 градусів, без опадів.
  • Схід - вночі 10-14 градусів, вдень 24-27 градусів, сонячно.
  • Центр - вночі 10-15 градусів, вдень 25-28 градусів, без опадів.
  • Південь - вночі 12-17 градусів, вдень 27-29 градусів, сухо та сонячно.
  • Захід - вночі 12-17 градусів, вдень 24-29 градусів, місцями короткочасний дощ та гроза, вночі й вранці тумани.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко нещодавно поділилася прогнозом на найближчі вихідні. Денні температури обіцяють залишатися літніми – від +24 до +29 градусів.

Втім, справжня несподіванка чекає вночі: після теплого дня повітря охолоне до +12…+16 градусів. А на півдні та заході - трохи м’якше, до +18 градусів. Тож без легкої ковдри чи пледа можна й замерзнути.

Раніше кліматологи підбили підсумки літа в Києві та зафіксували 5 температурних рекордів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентр