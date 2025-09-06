От грозовых дождей до жары: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что сегодня в Украине будет царить переменная облачность. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Почти по всей территории страны осадков не ожидается, лишь на крайнем западе днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман.

Температура ночью составит 9-14 градусов, в западных и южных регионах - 12-17 градусов. Днем ожидается 21-26 градусов, на западе и юге 24-29 градусов.

Погода в Киеве

В столице 6 сентября без осадков, малооблачно. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-14 градусов, днем 24-26 градусов. В Киевской области - ночью 9-14 градусов, днем 21-26 градусов.

Погода по регионам