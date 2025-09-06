От грозовых дождей до жары: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, в субботу 6 сентября, в Украине ожидается по-летнему жаркая погода с температурой до +29 градусов. Лишь на западе страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами, местами будут образовываться туманы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики отмечают, что сегодня в Украине будет царить переменная облачность. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Почти по всей территории страны осадков не ожидается, лишь на крайнем западе днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман.
Температура ночью составит 9-14 градусов, в западных и южных регионах - 12-17 градусов. Днем ожидается 21-26 градусов, на западе и юге 24-29 градусов.
В столице 6 сентября без осадков, малооблачно. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 12-14 градусов, днем 24-26 градусов. В Киевской области - ночью 9-14 градусов, днем 21-26 градусов.
Напомним, синоптик Наталка Диденко недавно поделилась прогнозом на ближайшие выходные. Дневные температуры обещают оставаться летними - от +24 до +29 градусов.
Впрочем, настоящая неожиданность ждет ночью: после теплого дня воздух остынет до +12...+16 градусов. А на юге и западе - немного мягче, до +18 градусов. Поэтому без легкого одеяла или пледа можно и замерзнуть.
Ранее климатологи подвели итоги лета в Киеве и зафиксировали 5 температурных рекордов.