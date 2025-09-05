ua en ru
Дощі та прохолодні ночі: де на вихідних можливі опади з грозою

П'ятниця 05 вересня 2025 12:33
Дощі та прохолодні ночі: де на вихідних можливі опади з грозою Фото: синоптик дала прогноз на вихідні 6 та 7 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Вихідні в Україні 6-7 вересня обіцяють бути по-літньому теплими та сонячними вдень, проте вночі очікується прохолода. У деяких регіонах, зокрема на заході країни, подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За прогнозом Діденко, найближчі субота та неділя будуть в Україні переважно сонячними та теплими. Максимальна температура вдень очікується на рівні +24…+29 градусів.

У західних областях подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами через близькість атмосферного фронту, що може знизити температуру на 2-4 градуси.

Вночі ж, як зауважила синоптик, слід готуватися до прохолоди: повітря прогріється лише до +12…+16 градусів, на півдні та заході до +18 градусів, тому варто подбати про легку ковдру чи плед.

Погода у Києві

У Києві та околицях очікується суха та сонячна погода, вдень +25…+26 градусів.

Як зазначила синоптик, вихідні будуть комфортними для роботи на городі, прогулянок у парку або лісі.

За попередніми прогнозами, наступні вихідні 13-14 вересня також будуть комфортними, а помітне похолодання очікується орієнтовно з 16-17 вересня.

Нагадаємо, у Львові зафіксували температурний рекорд. Йдеться про те, що мінімальна температура повітря в місті становила всього лише +4,3°C.

Раніше у Чернівецькій області зафіксували перші приморозки. Так, у гірському селі Верхні Яловичори (або Верхній Яловець) температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

Тим часом синоптики вже підбили підсумки не надто спекотного літа в Києві та зафіксували лише 5 температурних рекордів.

