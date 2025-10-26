UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Від дощів до потепління на вихідних: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень (карти)

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень(GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Перша половина тижня в Україні залишатиметься прохолодною та з періодичними дощами. Проте з четверга-п’ятниці в Україні очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 27 жовтня, в Україні циклон принесе опади у центральні регіони (окрім Вінниччини), на південь, східні області та Сумщину.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +13 градусів;
  • у східних областях - від +6…+13 градусів;
  • у центральних областях - від +7…+12 градусів;
  • у південних областях - від +9…+17 градусів;
  • у західних областях - від +3…+10 градусів.

У вівторок, 28 жовтня, у більшості регіонів очікується мінлива хмарність. Можливі опади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +13 градусів;
  • у східних областях - від +4…+13 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+12 градусів;
  • у південних областях - від +7…+15 градусів;
  • у західних областях - від +3…+12 градусів.

У середу, 29 жовтня, дощ прогнозується майже по всій території України. 

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +9 градусів;
  • у східних областях - від +6…+11 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+12 градусів;
  • у південних областях - від +5…+15 градусів;
  • у західних областях - від +3…+12 градусів.

У четвер, 30 жовтня, в Україні - переважно хмарно, опади очікуються лише у східних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +5… +13 градусів;
  • у східних областях - від +5…+16 градусів;
  • у центральних областях - від +6…+14 градусів;
  • у південних областях - від +9…+17 градусів;
  • у західних областях - від +5…+17 градусів.

У п'ятницю, 31 жовтня, знову зміниться погода -  Україні очікується потепління та прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +5… +13 градусів;
  • у східних областях - від +5…+15 градусів;
  • у центральних областях - від +6…+14 градусів;
  • у південних областях - від +7…+17 градусів;
  • у західних областях - від +7…+17 градусів

 

Нагадаємо, на 25 жовтня синоптики оголосили в Україні підвищений рівень небезпечності через непросту погоду.

Також ми писали, що 24-25 жовтня в Україну прийде циклон із району Північного моря, який принесе опади в більшість областей.

