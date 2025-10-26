Від дощів до потепління на вихідних: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень (карти)

У понеділок, 27 жовтня, в Україні циклон принесе опади у центральні регіони (окрім Вінниччини), на південь, східні області та Сумщину.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +3… +13 градусів;

у східних областях - від +6…+13 градусів;

у центральних областях - від +7…+12 градусів;

у південних областях - від +9…+17 градусів;

у західних областях - від +3…+10 градусів.

У вівторок, 28 жовтня, у більшості регіонів очікується мінлива хмарність. Можливі опади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +3… +13 градусів;

у східних областях - від +4…+13 градусів;

у центральних областях - від +3…+12 градусів;

у південних областях - від +7…+15 градусів;

у західних областях - від +3…+12 градусів.

У середу, 29 жовтня, дощ прогнозується майже по всій території України.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +3… +9 градусів;

у східних областях - від +6…+11 градусів;

у центральних областях - від +3…+12 градусів;

у південних областях - від +5…+15 градусів;

у західних областях - від +3…+12 градусів.

У четвер, 30 жовтня, в Україні - переважно хмарно, опади очікуються лише у східних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +5… +13 градусів;

у східних областях - від +5…+16 градусів;

у центральних областях - від +6…+14 градусів;

у південних областях - від +9…+17 градусів;

у західних областях - від +5…+17 градусів.

У п'ятницю, 31 жовтня, знову зміниться погода - Україні очікується потепління та прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: