Дощі та грози вдарять по Україні: де оголошено штормове попередження на завтра

П'ятниця 24 жовтня 2025 16:03
Фото: у низці областей оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україні 25 жовтня очікується погіршення погодних умов - дощі, грози та сильний вітер. У низці областей оголошено штормове попередження (I рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 25 жовтня вночі значні дощі пройдуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

У Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях можливі грози.

Вітер очікується переважно західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с - зокрема вночі на Лівобережжі та вдень у Карпатах.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів, у західних регіонах +2…+7 градусів. Вдень прогнозується від +8 до +13 градусів, на півдні країни - до +17 градусів.

У Карпатах вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг, удень без опадів, температура коливатиметься від 0 градусів вночі до +7 градусів вдень.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та закликають громадян бути обережними під час перебування на вулиці через посилення вітру та опади.

Рівні небезпечності погодних умов

В Україні існує три рівні небезпечності погодних умов, які визначає Укргідрометцентр. Вони позначаються кольорами та показують, наскільки серйозним може бути вплив погоди на населення, транспорт і господарську діяльність.

Перший рівень небезпечності, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна. Наслідки можуть бути незначними - окремі порушення в русі транспорту, роботи енергетичних чи комунальних служб.

До таких явищ відносяться сильний вітер до 20 м/с, грози, зливи, ожеледиця, сильна спека або мороз. Рекомендація для населення - бути уважними та уникати ризикованих дій.

Другий рівень, помаранчевий, сигналізує про небезпечні погодні умови. Наслідки можуть бути серйознішими - суттєві порушення у транспорті, знеструмлення, пошкодження дахів, дерев, ліній електропередач.

Прикладами є шквали 25-30 м/с, сильні зливи, град або тривала спека понад 35 градусів. Рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці і не паркувати авто під деревами.

Третій рівень небезпечності, червоний, означає надзвичайно небезпечну погоду. Наслідки можуть бути катастрофічними - масштабні руйнування, загроза життю та здоров’ю людей, перебої у транспорті, електропостачанні та зв’язку.

Прикладами є урагани, тривалі зливи, великі повені, аномальні морози або спека. Населенню радять не залишати укриттів і діяти за інструкціями ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно синоптики попереджали мешканців і гостей Києва та області про небезпечні метеорологічні явища.

Тим часом сильна злива призвела до масштабних потопів в Одесі у вівторок, 30 вересня. У місті було оголошено червоний рівень небезпеки.

