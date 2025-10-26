От дождей до потепления на выходных: прогноз погоды в Украине на следующую неделю (карты)

Первая половина недели в Украине будет оставаться прохладной и с периодическими дождями. Однако с четверга-пятницы в Украине ожидается потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 27 октября, в Украине циклон принесет осадки в центральные регионы (кроме Винницкой области), на юг, восточные области и Сумскую область.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 28 октября, в большинстве регионов ожидается переменная облачность. Возможны осадки.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 29 октября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 30 октября, в Украине - преимущественно облачно, осадки ожидаются только в восточных областях.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 31 октября, снова изменится погода - Украине ожидается потепление и прояснения.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, на 25 октября синоптики объявили в Украине повышенный уровень опасности из-за непростой погоды.
Также мы писали, что 24-25 октября в Украину придет циклон из района Северного моря, который принесет осадки в большинство областей.