От дождей до потепления на выходных: прогноз погоды в Украине на следующую неделю (карты)

В понедельник, 27 октября, в Украине циклон принесет осадки в центральные регионы (кроме Винницкой области), на юг, восточные области и Сумскую область.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +3... +13 градусов;

в восточных областях - от +6...+13 градусов;

в центральных областях - от +7...+12 градусов;

в южных областях - от +9...+17 градусов;

в западных областях - от +3...+10 градусов.

Во вторник, 28 октября, в большинстве регионов ожидается переменная облачность. Возможны осадки.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +3... +13 градусов;

в восточных областях - от +4...+13 градусов;

в центральных областях - от +3...+12 градусов;

в южных областях - от +7...+15 градусов;

в западных областях - от +3...+12 градусов.

В среду, 29 октября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +3... +9 градусов;

в восточных областях - от +6...+11 градусов;

в центральных областях - от +3...+12 градусов;

в южных областях - от +5...+15 градусов;

в западных областях - от +3...+12 градусов.

В четверг, 30 октября, в Украине - преимущественно облачно, осадки ожидаются только в восточных областях.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +5... +13 градусов;

в восточных областях - от +5...+16 градусов;

в центральных областях - от +6...+14 градусов;

в южных областях - от +9...+17 градусов;

в западных областях - от +5...+17 градусов.

В пятницу, 31 октября, снова изменится погода - Украине ожидается потепление и прояснения.

Столбики термометров днем покажут: