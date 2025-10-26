RU

Образование Деньги Изменения

От дождей до потепления на выходных: прогноз погоды в Украине на следующую неделю (карты)

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю(GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Первая половина недели в Украине будет оставаться прохладной и с периодическими дождями. Однако с четверга-пятницы в Украине ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 27 октября, в Украине циклон принесет осадки в центральные регионы (кроме Винницкой области), на юг, восточные области и Сумскую область.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +13 градусов;
  • в восточных областях - от +6...+13 градусов;
  • в центральных областях - от +7...+12 градусов;
  • в южных областях - от +9...+17 градусов;
  • в западных областях - от +3...+10 градусов.

Во вторник, 28 октября, в большинстве регионов ожидается переменная облачность. Возможны осадки.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +13 градусов;
  • в восточных областях - от +4...+13 градусов;
  • в центральных областях - от +3...+12 градусов;
  • в южных областях - от +7...+15 градусов;
  • в западных областях - от +3...+12 градусов.

В среду, 29 октября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +9 градусов;
  • в восточных областях - от +6...+11 градусов;
  • в центральных областях - от +3...+12 градусов;
  • в южных областях - от +5...+15 градусов;
  • в западных областях - от +3...+12 градусов.

В четверг, 30 октября, в Украине - преимущественно облачно, осадки ожидаются только в восточных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +13 градусов;
  • в восточных областях - от +5...+16 градусов;
  • в центральных областях - от +6...+14 градусов;
  • в южных областях - от +9...+17 градусов;
  • в западных областях - от +5...+17 градусов.

В пятницу, 31 октября, снова изменится погода - Украине ожидается потепление и прояснения.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +13 градусов;
  • в восточных областях - от +5...+15 градусов;
  • в центральных областях - от +6...+14 градусов;
  • в южных областях - от +7...+17 градусов;
  • в западных областях - от +7...+17 градусов

 

 

Напомним, на 25 октября синоптики объявили в Украине повышенный уровень опасности из-за непростой погоды.

Также мы писали, что 24-25 октября в Украину придет циклон из района Северного моря, который принесет осадки в большинство областей.

ГидрометцентрПогода в Украине