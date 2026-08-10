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Від "Дії" до "Мрії": де працюватиме українська ШІ-модель "Сяйво"

17:19 10.08.2026 Пн
2 хв
LLM буде корисна бізнесу, розробникам і дослідникам
aimg Ольга Завада
Мінцифра озвучила нові дати запуску "Сяйва" (фото: Getty Images)

В Україні створюють власну LLM (велику мовну модель) "Сяйво". Тестову версію планують завершити до кінця 2026 року, а вже в січні 2027-го відкрити її для користувачів і розробників.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на очільницю Мінцифри Оксану Ферчук в інтерв'ю для DOU.

Технічні деталі та підготовка датасетів

Національну мовну модель будують на базі Gemma 3 від Google, адаптуючи її під українську мову, локальний контекст та історико-культурні особливості.

"Київстар" відповідає за технічну інфраструктуру, фінансування та організаційні процеси.

Основним викликом проєкту є створення національного корпусу даних. Наразі команда збирає та верифікує інформацію з приблизно 90 державних установ, наукових закладів, медіа та університетів:

Історичні та державні архіви - Укрдержархів вже надав понад 10 ТБ матеріалів (історичні документи, державні акти та наукові праці), частина з яких потребує оцифрування з паперових носіїв.

Адаптація токенізатора - розробники оптимізують токенізатор для коректної та швидкої обробки української мови.

Юридичний фреймворк - напрацьовуються чіткі правила використання даних та захисту інтелектуальної власності.

Читайте більше: Голосовий помічник у Дія.AI: Мінцифра запустила нову ШІ-функцію

Система оцінювання та багатоетапне тестування

Для перевірки якості роботи ШІ-моделі сформовано спеціальний експертний комітет із понад 70 фахівців, які оцінюють "Сяйво" за чотирма напрямами:

  • мовознавчим,
  • культурно-історичним,
  • етико-правовим,
  • науково-технічним.

Українську LLM тестують за кількома критеріями:

Точність мови та контекст - глибина розуміння української культури та історії.

Безпека - стійкість до галюцинацій, дезінформації, упереджень та відсутність дискримінаційних відповідей.

Порівняльний аналіз - автоматичні бенчмарки та порівняння з іншими світовими LLM у міжнародних рейтингах.

Зазначається, що у червні 2025 року маломасштабний експериментальний прототип "Сяйва" успішно пройшов етапи pre-training, supervised fine-tuning, а також закритого бета-тестування та перевірки архітектури.

Більше цікавого: В Україні запустять пошук людей по фото: як працюватиме нова біометрична система МВС

Open Source та інтеграція у державні сервіси

Після завершення тестування та передачі проєкту державі, базову версію "Сяйва" та створені під час розробки українські датасети планують опублікувати у відкритому доступі (open source).

Розробники, бізнес та науковці отримають технічний пайплайн для донавчання моделі під власні продукти.

У державному секторі "Сяйво" стане основою для майбутніх сервісів - зокрема "Дія AI", освітнього асистента у застосунку "Мрія", а також інструментів для аналізу законодавства.

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