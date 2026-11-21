Створення постійної бази на Місяці потребує вирішення низки складних інженерних завдань - від будівництва житла до забезпечення астронавтів енергією, водою та захистом від радіації. NASA та науковці з різних країн працюють над сімома ключовими технологіями, без яких тривале перебування людей на супутнику Землі буде неможливим.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на Interesting Engineering .

Енергосистеми для виживання під час місячної ночі

Сонячні панелі можуть стати одним із головних джерел електроенергії на Місяці, проте покладатися лише на них не вдасться. Місячний день і ніч тривають приблизно по 14 земних днів, а ділянки, які постійно перебувають у тіні, майже не отримують сонячного світла. Тому майбутній базі знадобляться потужні акумулятори та альтернативні джерела енергії.

NASA розробляє кілька таких рішень: вертикальні сонячні панелі для південного полюса Місяця, радіоізотопні генератори та компактні ядерні реактори. Останні мають забезпечувати стабільне електропостачання незалежно від освітлення та погодних умов.

Агенція планує доставити на Місяць реактор Lunar Reactor-1 у 2030 році, однак перед цим технологію ще потрібно доопрацювати та випробувати в реальних умовах.

Читайте більше: Битва за Місяць: Китай розкрив план висадки астронавтів до 2030 року

Видобуток ресурсів безпосередньо на місці

Постійно доставляти воду, кисень і паливо із Землі на Місяць надто дорого. Тому NASA планує використовувати місцеві ресурси - такий підхід називають ISRU (In-Situ Resource Utilization).

Особливу увагу дослідники приділяють південному полюсу Місяця, де у кратерах, куди майже не потрапляє сонячне світло, зберігаються поклади водяного льоду.

Якщо його вдасться видобувати у великих обсягах, вода стане ресурсом для пиття, гігієни та систем життєзабезпечення. Крім того, її можна розщеплювати на водень і кисень, які використовуватимуть для виробництва ракетного палива.

Ще одне джерело кисню - місячний ґрунт, або реголіт, у якому він міститься у складі мінералів.

У 2026 році NASA продемонструвало прототип установки, що використовує сонячну енергію для вилучення кисню з реголіту. Однак перетворити цю технологію на повноцінне промислове виробництво наразі не вдалося.

Автономні системи підтримки життєдіяльності

Астронавти на Місяці не зможуть регулярно отримувати свіжу воду й повітря із Землі, тому житлові модулі мають бути оснащені системами їхнього повторного використання.

Подібна технологія вже працює на Міжнародній космічній станції: комплекс ECLSS відновлює близько 90 відсотків води, очищує повітря від вуглекислого газу та виробляє кисень за допомогою електролізу.

Однак для постійної місячної колонії цього недостатньо. Обладнання має працювати роками без частого ремонту й обслуговування, самостійно виявляти та усувати несправності, справлятися із забрудненнями й адаптуватися до потреб екіпажу.

Крім того, системи життєзабезпечення мають навчитися переробляти відходи та повертати в обіг якомога більше корисних матеріалів.

Більше цікавого: Битва Маска і Безоса: NASA затвердила новий план висадки астронавтів на Місяць

Захист від гострого та абразивного місячного пилу

Місячний пил значно небезпечніший для техніки, ніж звичайний земний. Його частинки мають гострі краї, діють як абразив і накопичують електричний заряд, тому легко прилипають до скафандрів, сонячних панелей та ущільнювачів обладнання.

Під час місій Apollo астронавти вже стикалися з проблемами через пил, який пошкоджував техніку та становив загрозу для здоров’я. На постійній базі він може спричиняти зношення механізмів і забруднювати житлові приміщення.

NASA вже випробувало один із способів боротьби з цією проблемою - електродинамічний пилозахисний щит.

Під час місії Blue Ghost у березні 2025 року пристрій успішно видаляв частинки реголіту за допомогою електричних полів. Однак для захисту повноцінного поселення також знадобляться спеціальні шлюзи, фільтри та системи очищення обладнання.

Радіаційні укриття для житлових модулів

Земну поверхню від космічної радіації захищають атмосфера та магнітне поле, але на Місяці такого природного бар’єра немає. Тому астронавти будуть постійно піддаватися впливу галактичного випромінювання та сонячних бур.

Звичайних герметичних стін для захисту житлових модулів недостатньо, тож інженери планують накривати їх товстим шаром місячного ґрунту - реголіту. Він не лише послаблюватиме радіацію, а й захищатиме конструкції від мікрометеоритів.

Паралельно розробляють спеціальні будівельні матеріали та окремі захищені приміщення, де екіпаж зможе перечекати потужні сонячні спалахи.

Одне з головних завдань інженерів - знайти баланс між товщиною й вагою захисних конструкцій та їхньою здатністю блокувати небезпечне випромінювання.

Не пропустіть: NASA готує розвідку Місяця: як дрони шукатимуть ресурси для майбутніх місій

Роботизовані системи для автономного будівництва

Будівництво доріг, посадкових майданчиків і фундаментів потребуватиме значних зусиль, тому доручати ці роботи астронавтам недоцільно. Це забирало б час, необхідний для наукових досліджень, і наражало екіпаж на додаткову небезпеку. Основну частину підготовчих робіт мають виконувати роботи.

NASA розробляє автономні машини, зокрема Infrastructure Pilot Excavator, які зможуть збирати, переміщувати й розподіляти місячний ґрунт.

Також агенція планує виготовляти будівельні елементи безпосередньо на Місяці з місцевих матеріалів за допомогою 3D-друку. Усе це обладнання має працювати майже автономно, витримуючи слабку гравітацію, різкі перепади температур і абразивний місячний пил.

Глобальна мережа зв'язку та навігації

Для роботи місячної бази потрібен стабільний зв’язок не лише із Землею, а й між усіма елементами поселення -роботами, роверами, посадковими модулями та екіпажем.

Особливо складно забезпечити його на південному полюсі Місяця, де нерівний рельєф і кратери можуть блокувати прямі радіосигнали.

NASA планує розв’язати цю проблему за допомогою програми LunaNet, яка передбачає створення спільної мережі зв’язку та навігації з ретрансляційними супутниками.

Крім того, у вересні 2026 року агентство уклало контракт на розробку місячної мережі 5G з підтримкою Wi-Fi 6.

Вона має забезпечити швидкий обмін даними та допомогти автономним апаратам орієнтуватися на місцевості без постійного зв’язку із земними системами навігації.