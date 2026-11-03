Битва за Місяць: Китай розкрив план висадки астронавтів до 2030 року

Китай готується відправити астронавтів на Місяць до 2030 року й уже представив детальний графік підготовки до висадки. Місія має стати ключовим етапом місячної програми та новим кроком у дослідженні супутника Землі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Як проходитимуть космічні місії?

Через відсутність надважкої ракети на кшталт американської Saturn V, китайська програма передбачає схему з роздільним запуском екіпажу та посадкового модуля з подальшим стикуванням на місячній орбіті.

Ключові етапи підготовки включають:

Безпілотний тест одномодової ракети Long March 10A та корабля Mengzhou на початку 2027 року;

Випробування важкої версії ракети Long March 10 із посадковим модулем Lanyue у 2028 році;

Парний запуск двох ракет для стикування кораблів на місячній орбіті у 2029 році;

Фінальний подвійний старт із екіпажем на борту для висадки на поверхню перед 2030 роком.

На відміну від програм США, китайський план наразі не передбачає попередніх тестових обльотів Місяця з екіпажем без посадки. Проте корабель Mengzhou вже проходить випробування під час місій до орбітальної станції "Тяньгун".

Слайд з презентації китайської місячної програми (джерело: @Rain_Antar1121/X)

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Конкуренція з програмою NASA

Тим часом американська програма Artemis стикається з власними викликами, зокрема через залежність від розробки місячних посадкових модулів компаніями SpaceX та Blue Origin.

Це може змістити висадку США на 2030 рік або пізніше.

Водночас Китай демонструє високі темпи технічного прогресу: у серпні 2025 року агентство пілотованої космічної програми успішно протестувало повнорозмірний макет посадкового модуля Lanyue поблизу Пекіна, а перший корабель для випробувань уже прибув на космодром Веньчан.

Обидві держави розглядають нинішнє протистояння як геополітичну боротьбу, одночасно готуючись до другого етапу - створення довготривалих баз у районі Південного полюса Місяця.