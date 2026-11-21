От ядерного реактора до 5G: что нужно NASA для постоянной базы на Луне
Создание постоянной базы на Луне требует решения ряда сложных инженерных задач - от строительства жилья до обеспечения астронавтов энергией, водой и защитой от радиации. NASA и ученые из разных стран работают над семью ключевыми технологиями, без которых длительное пребывание людей на спутнике Земли будет невозможным.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Interesting Engineering.
Энергосистемы для выживания во время лунной ночи
Солнечные панели могут стать одним из главных источников электроэнергии на Луне, однако полагаться только на них не получится. Лунный день и ночь продолжаются примерно по 14 земных дней, а постоянно находящиеся в тени участки почти не получают солнечного света. Поэтому в будущей базе понадобятся мощные аккумуляторы и альтернативные источники энергии.
NASA разрабатывает несколько решений: вертикальные солнечные панели для южного полюса Луны, радиоизотопные генераторы и компактные ядерные реакторы. Последние должны обеспечивать стабильное электроснабжение независимо от освещения и погодных условий.
Агентство планирует доставить на Луну реактор Lunar Reactor-1 в 2030 году, однако перед этим технологию еще предстоит доработать и опробовать в реальных условиях.
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Добыча ресурсов прямо на месте
Постоянно доставлять воду, кислород и топливо с Земли на Луну слишком дорого. Поэтому NASA планирует использовать местные ресурсы - такой подход называют ISRU (In-Situ Resource Utilization).
Особое внимание исследователи уделяют южному полюсу Луны, где в кратерах, куда почти не попадает солнечный свет, сохраняются залежи водяного льда.
Если его удастся добывать в больших объемах, вода станет ресурсом для питья, гигиены и систем жизнеобеспечения. Кроме того, ее можно расщеплять на водород и кислород, которые будут использовать для производства ракетного топлива .
Еще один источник кислорода - лунный грунт, или реголит, в котором он содержится в составе минералов.
В 2026 году NASA продемонстрировало прототип установки, использующей солнечную энергию для извлечения кислорода из реголита. Однако превратить эту технологию в полноценное промышленное производство пока не удалось.
Автономные системы поддержания жизнедеятельности
Астронавты на Луне не смогут регулярно получать свежую воду и воздух с Земли , поэтому жилые модули должны быть оснащены системами их повторного использования.
Подобная технология работает на Международной космической станции: комплекс ECLSS восстанавливает около 90 процентов воды, очищает воздух от углекислого газа и производит кислород с помощью электролиза.
Однако для постоянной лунной колонии этого недостаточно. Оборудование должно работать годами без частого ремонта и обслуживания, самостоятельно выявлять и устранять неисправности, справляться с загрязнениями и адаптироваться к потребностям экипажа.
Кроме того, системы жизнеобеспечения должны научиться перерабатывать отходы и возвращать в обращение как можно больше полезных материалов.
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Защита от острой и абразивной лунной пыли
Лунная пыль значительно опаснее для техники, чем обычная земная. Его частицы имеют острые края, действуют как абразив и накапливают электрический заряд, поэтому легко прилипают к скафандрам, солнечным панелям и уплотнителям оборудования.
Во время миссий Apollo астронавты уже сталкивались с проблемами из-за пыли, которая повреждала технику и представляла угрозу здоровью. На постоянной базе он может вызвать износ механизмов и загрязнять жилые помещения.
NASA уже опробовало один из способов борьбы с этой проблемой - электродинамический пылезащитный щит.
Во время миссии Blue Ghost в марте 2025 года устройство успешно удаляло частицы реголита с помощью электрических полей. Однако для защиты полноценного поселения также понадобятся специальные шлюзы, фильтры и системы очистки оборудования.
Радиационные укрытия для жилых модулей
Земную поверхность от космической радиации защищают атмосфера и магнитное поле, но на Луне такого природного барьера нет. Поэтому астронавты будут постоянно подвергаться воздействию галактического излучения и солнечных бурь.
Обычных герметичных стен для защиты жилых модулей недостаточно, поэтому инженеры планируют накрывать их толстым слоем лунного грунта - реголита. Он будет не только ослаблять радиацию, но и защищать конструкции от микрометеоритов.
Параллельно разрабатывают специальные строительные материалы и отдельные защищенные помещения, где экипаж сможет переждать мощные солнечные вспышки.
Одна из главных задач инженеров - найти баланс между толщиной и весом защитных конструкций и их способностью блокировать опасное излучение.
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Роботизированные системы для автономного строительства
Строительство дорог, посадочных площадок и фундаментов потребует больших усилий, поэтому поручать эти работы астронавтам нецелесообразно. Это отнимало бы время, необходимое для научных исследований, и подвергало экипаж дополнительной опасности. Основную часть подготовительных работ должны выполнять работы.
NASA разрабатывает автономные машины, в частности, Infrastructure Pilot Excavator, которые смогут собирать, перемещать и распределять лунную почву.
Также агентство планирует производить строительные элементы непосредственно на Луне из местных материалов с помощью 3D-печати. Все это оборудование должно работать почти автономно, выдерживая слабую гравитацию, резкие перепады температур и абразивную лунную пыль.
Глобальная сеть связи и навигации
Для работы лунной базы требуется стабильная связь не только с Землей, но и между всеми элементами поселения - роботами, роверами, посадочными модулями и экипажем.
Особенно сложно обеспечить его на южном полюсе Луны, где неровный рельеф и кратеры могут блокировать прямые радиосигналы.
NASA планирует решить эту проблему с помощью программы LunaNet, которая предполагает создание общей сети связи и навигации с ретрансляционными спутниками.
Кроме того, в сентябре 2026 года агентство заключило контракт на разработку лунной сети 5G с поддержкой Wi-Fi 6.
Она должна обеспечить быстрый обмен данными и помочь автономным аппаратам ориентироваться на территории без постоянной связи с земными системами навигации.