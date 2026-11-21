Создание постоянной базы на Луне требует решения ряда сложных инженерных задач - от строительства жилья до обеспечения астронавтов энергией, водой и защитой от радиации. NASA и ученые из разных стран работают над семью ключевыми технологиями, без которых длительное пребывание людей на спутнике Земли будет невозможным.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на Interesting Engineering .

Энергосистемы для выживания во время лунной ночи

Солнечные панели могут стать одним из главных источников электроэнергии на Луне, однако полагаться только на них не получится. Лунный день и ночь продолжаются примерно по 14 земных дней, а постоянно находящиеся в тени участки почти не получают солнечного света. Поэтому в будущей базе понадобятся мощные аккумуляторы и альтернативные источники энергии.

NASA разрабатывает несколько решений: вертикальные солнечные панели для южного полюса Луны, радиоизотопные генераторы и компактные ядерные реакторы. Последние должны обеспечивать стабильное электроснабжение независимо от освещения и погодных условий.

Агентство планирует доставить на Луну реактор Lunar Reactor-1 в 2030 году, однако перед этим технологию еще предстоит доработать и опробовать в реальных условиях.

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Добыча ресурсов прямо на месте

Постоянно доставлять воду, кислород и топливо с Земли на Луну слишком дорого. Поэтому NASA планирует использовать местные ресурсы - такой подход называют ISRU (In-Situ Resource Utilization).

Особое внимание исследователи уделяют южному полюсу Луны, где в кратерах, куда почти не попадает солнечный свет, сохраняются залежи водяного льда.

Если его удастся добывать в больших объемах, вода станет ресурсом для питья, гигиены и систем жизнеобеспечения. Кроме того, ее можно расщеплять на водород и кислород, которые будут использовать для производства ракетного топлива .

Еще один источник кислорода - лунный грунт, или реголит, в котором он содержится в составе минералов.

В 2026 году NASA продемонстрировало прототип установки, использующей солнечную энергию для извлечения кислорода из реголита. Однако превратить эту технологию в полноценное промышленное производство пока не удалось.

Автономные системы поддержания жизнедеятельности

Астронавты на Луне не смогут регулярно получать свежую воду и воздух с Земли , поэтому жилые модули должны быть оснащены системами их повторного использования.

Подобная технология работает на Международной космической станции: комплекс ECLSS восстанавливает около 90 процентов воды, очищает воздух от углекислого газа и производит кислород с помощью электролиза.

Однако для постоянной лунной колонии этого недостаточно. Оборудование должно работать годами без частого ремонта и обслуживания, самостоятельно выявлять и устранять неисправности, справляться с загрязнениями и адаптироваться к потребностям экипажа.

Кроме того, системы жизнеобеспечения должны научиться перерабатывать отходы и возвращать в обращение как можно больше полезных материалов.

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Защита от острой и абразивной лунной пыли

Лунная пыль значительно опаснее для техники, чем обычная земная. Его частицы имеют острые края, действуют как абразив и накапливают электрический заряд, поэтому легко прилипают к скафандрам, солнечным панелям и уплотнителям оборудования.

Во время миссий Apollo астронавты уже сталкивались с проблемами из-за пыли, которая повреждала технику и представляла угрозу здоровью. На постоянной базе он может вызвать износ механизмов и загрязнять жилые помещения.

NASA уже опробовало один из способов борьбы с этой проблемой - электродинамический пылезащитный щит.

Во время миссии Blue Ghost в марте 2025 года устройство успешно удаляло частицы реголита с помощью электрических полей. Однако для защиты полноценного поселения также понадобятся специальные шлюзы, фильтры и системы очистки оборудования.

Радиационные укрытия для жилых модулей

Земную поверхность от космической радиации защищают атмосфера и магнитное поле, но на Луне такого природного барьера нет. Поэтому астронавты будут постоянно подвергаться воздействию галактического излучения и солнечных бурь.

Обычных герметичных стен для защиты жилых модулей недостаточно, поэтому инженеры планируют накрывать их толстым слоем лунного грунта - реголита. Он будет не только ослаблять радиацию, но и защищать конструкции от микрометеоритов.

Параллельно разрабатывают специальные строительные материалы и отдельные защищенные помещения, где экипаж сможет переждать мощные солнечные вспышки.

Одна из главных задач инженеров - найти баланс между толщиной и весом защитных конструкций и их способностью блокировать опасное излучение.

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Роботизированные системы для автономного строительства

Строительство дорог, посадочных площадок и фундаментов потребует больших усилий, поэтому поручать эти работы астронавтам нецелесообразно. Это отнимало бы время, необходимое для научных исследований, и подвергало экипаж дополнительной опасности. Основную часть подготовительных работ должны выполнять работы.

NASA разрабатывает автономные машины, в частности, Infrastructure Pilot Excavator, которые смогут собирать, перемещать и распределять лунную почву.

Также агентство планирует производить строительные элементы непосредственно на Луне из местных материалов с помощью 3D-печати. Все это оборудование должно работать почти автономно, выдерживая слабую гравитацию, резкие перепады температур и абразивную лунную пыль.

Глобальная сеть связи и навигации

Для работы лунной базы требуется стабильная связь не только с Землей, но и между всеми элементами поселения - роботами, роверами, посадочными модулями и экипажем.

Особенно сложно обеспечить его на южном полюсе Луны, где неровный рельеф и кратеры могут блокировать прямые радиосигналы.

NASA планирует решить эту проблему с помощью программы LunaNet, которая предполагает создание общей сети связи и навигации с ретрансляционными спутниками.

Кроме того, в сентябре 2026 года агентство заключило контракт на разработку лунной сети 5G с поддержкой Wi-Fi 6.

Она должна обеспечить быстрый обмен данными и помочь автономным аппаратам ориентироваться на территории без постоянной связи с земными системами навигации.