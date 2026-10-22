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NASA готує розвідку Місяця: як дрони шукатимуть ресурси для майбутніх місій

16:32 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
NASA готує розвідку Місяця: як дрони шукатимуть ресурси для майбутніх місій Firefly та NASA шукатимуть ресурси для місячної бази (скриншот: Firefly Aerospace)
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До кінця 2028 року NASA планує відправити чотири роботизовані дрони на південний полюс Місяця. Компанія Firefly Aerospace вже завершила перевірку концептуального дизайну апарата Elytra, який має доставити дрони на супутник Землі у межах місії MoonFall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Пошук ресурсів на супутнику Землі

Космічний апарат Elytra відповідатиме за транспортування дронів, розроблених Лабораторією реактивного руху NASA (JPL), з навколоземної орбіти до місячної.

Після досягнення цілі апарат випустить їх над південним полюсом Місяця.

Головними завданнями автономних дронів стануть обстеження рельєфу, пошук безпечних майданчиків для висадки наступних місій та виявлення корисних ресурсів.

Розробка апарата здійснюється у тісній співпраці:

  • Фахівці JPL відповідають за створення чотирьох дронів та загальне управління місією;
  • NASA забезпечує вибір та надання ракети-носія;
  • Компанія Firefly надає транспортувальний апарат Elytra для доставки та висадки апаратів.

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Перевірка ключових систем апарата

Оцінку систем здійснювала об'єднана група інженерів Firefly, NASA та JPL. Фахівці проаналізували конструкцію апарата, системи терморегуляції, рушійні установки, авіоніку, засоби навігації, зв'язку та управління, а також плани щодо подальших випробувань.

"Завершення попереднього захисту проєкту... є свідченням швидкості та суворості, які Firefly приносить у кожну місію", - наголосила віцепрезидентка напрямку космічних апаратів Firefly Aerospace Рей Алленсворт.

Успішне проходження перевірки підтвердило відповідність проєкту Elytra вимогам місії. Наступний крок - критичний захист проєкту (CDR), який визначить готовність апарата до безпосереднього виготовлення та збирання.

Місія MoonFall є частиною початкового етапу ініціативи NASA щодо створення місячної бази, яка має забезпечити довготривалу присутність людини, а також розширення наукової та комерційної діяльності у регіоні південного полюса Місяця.

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