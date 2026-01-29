От ядерных целей до "верхушки" власти: какие варианты ударов готовят США по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанести по Ирану новый масштабный удар. Причина - переговоры по ограничению иранской ядерной программы и производства баллистических ракет зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Трамп призвал Иран заключить "справедливое соглашение без ядерного оружия", пригрозив при этом, что следующий удар США будет "гораздо хуже", чем атаки прошлого года, которые пришлись по иранским ядерным объектам.

Окончательного решения относительно военных действий президент США пока не принял, однако, по словам источников, варианты включают следующее:

точечные удары по руководству Ирана;

точечные удары по силам безопасности Ирана;

точечные атаки по ядерной инфраструктуре, которая может быть задействована в производстве ядерного вооружения.

Военные возможности США в регионе усиливаются: ударная группа авианосца "Авраам Линкольн" приближается к Ирану, а Пентагон перебрасывает дополнительные системы ПВО Patriot и готовит развертывание комплексов THAAD. Также запланированы масштабные воздушные учения ВВС США на Ближнем Востоке.

Несмотря на отдельные контакты через посредников, полноценные переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик. Вашингтон требует полного прекращения обогащения урана, ограничения ракетной программы и отказа Ирана от поддержки его прокси-группировок в регионе. В то же время Тегеран соглашается обсуждать только ядерный вопрос.

Иран резко отреагировал на угрозы США. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что иранские вооруженные силы готовы "немедленно и мощно" ответить на любую агрессию. Советник верховного лидера Али Шамхани предупредил, что удар США будет означать начало войны, пригрозив, в частности, атакой на Израиль.