Від брехні до азартних ігор на гроші: як інтернет змінює поведінку українських школярів

Сьогодні інтернет - не лише джерело знань чи розваг. Це також і небезпечний "інструмент", який може суттєво впливати на поведінку підростаючого покоління та формувати небезпечні звички.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати Національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні.

Головне: Масштаб проблеми : за останній рік лише 25,4% українських школярів не стикалися в інтернеті з небажаним чи дискомфортним контентом, причому старші діти потрапляють у такі ситуації частіше.

: за останній рік лише 25,4% українських школярів не стикалися в інтернеті з небажаним чи дискомфортним контентом, причому старші діти потрапляють у такі ситуації частіше. "Фейковий" вік : понад половина дітей (56,4%) вказували неправдиву інформацію про свій вік в інтернеті - найчастіше в іграх (36,6%), соцмережах (32,5%) та під час створення електронної пошти.

: понад половина дітей (56,4%) вказували неправдиву інформацію про свій вік в інтернеті - найчастіше в іграх (36,6%), соцмережах (32,5%) та під час створення електронної пошти. Булінг та агресія : 35,1% школярів впродовж року чинили булінг щодо однолітків (ігнорування, образи, хейт у чатах), а майже кожен 15-й вчиняв насильство.

: 35,1% школярів впродовж року чинили булінг щодо однолітків (ігнорування, образи, хейт у чатах), а майже кожен 15-й вчиняв насильство. Нові ризики: серед небезпечних онлайн-практик зафіксовано операції з криптовалютою (близько 6%), азартні ігри на гроші (3,9%), зловживання ШІ проти інших (3,3%) та залучення до небезпечних челенджів (2,8%).

Ризиковані дії українських школярів в інтернеті

Ключові результати проведеного агенцією Sense Research дослідження свідчать про те, що за останній рік на небажаний або дискомфортний контент в інтернеті не натрапляли лише 25,4% школярів.

Причому старші діти стикаються з ним частіше за молодших.

Аналіз досвіду школярів щодо ризикованих ситуацій в онлайн-середовищі показав, що значна частина дітей стикалася в інтернеті з різними формами потенційно небезпечної взаємодії.

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Крім того, частина школярів впродовж останнього року була залучена до різних форм ризикованої онлайн-взаємодії (хоча поширеність окремих практик суттєво відрізняється залежно від їхнього характеру).

Один із ризиків для підростаючого покоління - формування звички ділитися неправдивою інформацією.

Так, більше половини школярів (56,4%) під час опитування визнали, що надавали неправдиву інформацію про свій вік хоча б в одному місці в інтернеті.

Найчастіше діти робили це:

на ігрових платформах чи в іграх (36,6%);

у соціальних мережах (32,5%);

під час створення електронної пошти (31,2%).

35,1% школярів за останній рік чинили булінг відносно своїх однолітків.

Найбільш поширені форми:

ігнорування або виключення із груп в інтернеті (23,4%);

надсилання неприємних або образливих повідомлень (20,2%);

написання образливих коментарів про дітей на їхній сторінці в соціальній мережі чи у спільних чатах (9,3%).

"А майже кожен 15-й опитаний школяр вчиняв насильство щодо інших", - констатували автори дослідження.

Відсоток школярів, які вчиняли ризиковані дії у мережі впродовж останнього року (інфографіка: dignityonline.in.ua)

Крім того, близько 6% дітей повідомили про досвід операцій із криптовалютою (за останній рік).

3,9% опитаних дітей розповіли, що грали в азартні ігри онлайн на гроші.

3,3% школярів використовували проти інших штучний інтелект (ШІ).

Насамкінець 2,8% школярів запрошували інших дітей взяти участь у небезпечному онлайн-челенджі або грі.