Від ботоферм до шантажу. РФ переконує країни Заходу не допомагати Україні, - ГУР

В країнах Заходу Росія використовує безліч інструментів інформаційного впливу на людей. Вони мають на меті зламати віру в спротив українців і сформувати думку, що Україні не треба допомагати.

Про це в ході Міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості" ГУР МО України заявив Ілля Павленко, генерал-майор, ексзаступник начальника ГУР МО України, передає кореспондент РБК-Україна.

Вплив російської пропаганди на міжнародну аудиторію

“Зараз у керівництві Російської Федерації є люди, дотичні до проведення схожих заходів ще за часів Радянського Союзу, або які вчилися на тих методах. І ті методи, які ми зараз бачимо, вони дуже випробувані часом. Тому я називав би їх професійно активними заходами - active measures. І ці заходи комплексні”, - каже він.

Ці заходи ворога включають:

дезінформацію,

використання агентів впливу в різних сферах,

використання політичних партій, найчастіше партій лівого спрямування

створення, участь і підтримка діяльності найрізноманітніших міжнародних рухів, організацій, маніпулювання цими рухами, створення організацій-прикриття.

“Це поширення дезінформації через вкиди в медіа країн третього світу. Використання ботоферм і такого іншого. Це шантаж, операції політичного впливу. Це постачання зброї, навчання та підтримка бойовиків терористичних рухів. Це і введення в оману журналістів, розповсюдження підроблених документів нібито з підписами якихось державних органів”, - зазначають в ГУР.

На думку Павленка, важливо не так те, що використовуються ті чи інші методи. А скоріше те, як вони можуть бути застосовані, в тому числі - на міжнародному рівні.

“Зрозуміло, що має бути якесь підґрунтя, як його називають дипломати, Ad hoc - щось, створене або зроблене для конкретної, спеціальної мети, а не для загального або широкого застосування. Вони бачать де це застосувати, і діють по цій сфері. Зрозуміло, що для кожної з країн це будуть різні больові точки”, - додає спікер.

РФ переконує захід не допомагати Україні

Ексзаступник начальника ГУР МО наголосив, що російська дезінформація ґрунтується на досягненні двох завдань.

“Перше - це зламати віру в спротив. Друге - колаборація. Далі можуть бути інші рівні, але вони мають цю одну мету. Пам'ятаєте, на початку вторгнення це були операції, які мали послабити віру в можливості України до спротиву: “Україна впаде, немає сенсу їй допомагати”. Потім все це переросло в розкол заходу, намагання відвернути захід від надання допомоги через нібито недоцільність”, – зазначив генерал-майор.

Водночас він зауважив, що в українському інформаційному просторі окупанти транслюють інші меседжі.

“Наприклад, операції проти нашого військово-політичного керівництва. Вони так само спрямовані на досягнення цієї мети - похитнути нашу віру в спротив. ГУР багато уваги приділяє цьому, і щодня на наших ресурсах ви можете бачити інформацію, які просувають історії про героїзм українського народу. Ми долучаємося до висвітлення ситуації, яка є в Україні", - зазначив Павленко.

Він також визнав, що не всі країні можуть протистояти російській дезінформації, адже у когось просто немає ресурсу на це.

"Треба акцентуватися саме на можливостях протидії. Тільки комплексними підходами можна протидіяти російській резінформаційній машині. І, звісно, підтримкою громадянського суспільства", - зазначає Павленко.