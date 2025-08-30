РФ в інформаційних атаках стала масово застосовувати штучний інтелект, - ексначальник ГУР

Бюджет Росії на пропаганду у 2025 році складав два мільярди доларів. Це ще більше, ніж країна-агресор витрачала минулого року.

Про це в ході Міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості", організованого ГУР МО України та Інститутом національної стійкості та безпеки заявив офіцер, ексначальник ГУР та СЗР України Валерій Кондратюк, передає кореспондент РБК-Україна

Нові тенденції в російських інформаційних атаках

"Чому російська брехня поширюється швидше за правду? Бо у правди немає такого російського бюджету", - зауважив Валерій Кондратюк.

Ексначальник ГУР під час свого виступу назвав тенденції, які з'явилися в російській машині дезінформації саме у 2024-25 роках і які масово застосовувались в російських інформаційних атаках. Це те, що відзначають експерти по всьому світу

"Перше - використання штучного інтелекту для створення текстів різними мовами. Створюються синтетичні відео та аудіо з імітацією голосів політиків. Автоматизоване створення десятків тисяч реалістичних акаунтів. У 2024 році виявили мережу, яка поширювала згенеровані штучним інтелектом тексти в соцмережах в Європейському Союзі", - сказав він.

Другий - це інформаційні кампанії з повідомленнями. В телеграмі, в Ютубі, в Х і навіть в ігрових чатах.

"Це створює ефект багатоголосся, коли одне повідомлення поширюється в десятках різних незалежних джерел", - пояснює фахівець.

Наступна тенденція - локалізація дезінформації. Коли меседжі підлаштовуються під локальний контент, наприклад:

в Угорщині - про біженців,

в Німеччині - про енергетику,

в США - про Україну.

Для цього, за словами Кондратюка, залучають місцеві медіа, журналістів та політиків.

"Ще одна - це кібер- та інформаційні атаки. Після зламу даних відразу запускають інформаційні кампанії, коли ці дані негайно публікували різні сайти", - зауважив Валерій Кондратюк.

Ще одне - маніпуляція алгоритмами соцмереж. Коли Кремль використовує ботоферму з геолокацією, щоб просувати меседжі в конкретних країнах для створення ілюзії масової підтримки.

"Все це не тільки вводить в оману, а й формує відчуття, що тепер ми нікому не можемо довіряти. Це підриває суспільну довіру до демократії з середини", - пояснив він.

Як протидіяти таким атакам ворога?

"Якщо узагальнити, я б відніс сюди регуляторну політику і співпрацю з платформами. Необхідно розробити стандарт прозорості політичної реклами. Спільні бази даних ботомереж. Забезпечити платформам швидке маркування і видалення інформаційної кампанії впродовж 48-24 годин”, - сказав Кондратюк.

Крім того, він вважає, що потрібно:

посилити захист виборчої інфраструктури,

регулярно проводити навчання та співпрацю з журналістами,

інтегрувати Україну в спільний інформаційний альянс ЄС та НАТО.

Серед іншого, треба сформувати суспільну стійкість до інформаційних атак допоможуть програми медіаграмотності у школах, університетах, в різноманітних групах. Інформування військових, пенсіонерів, переселенців.

Водночас, на думку спікера, варто підтримувати незалежні засоби масової інформації та фактчекінгові ініціативи.