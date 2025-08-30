Масштаб виїзду чоловіків 18-20 років за кордон перебільшений, – Корнієнко

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ході Міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості", передає кореспондент РБК-Україна .

Говорячи про те, які меседжі швидше поширюються в соцмережах і ЗМІ, Корнієнко згадав питання виїзду молодих хлопців за кордон.

"Свіжий інформаційний кейс, який розгортається на наших очах, – це виїзд чоловіків 18–20 років. Є цифри, і вони в сотні разів менші, ніж це подається через в тому числі російські телеграм-канали. Це один з іспитів в нашій інформаційній сфері – чи буде протидія цьому, як будуть реагувати медіа", – сказав він.

За його словами, комусь достатньо поширити хайпові заголовки про черги на кордоні. Але щоб знати ситуацію достовірно, треба перевіряти інформацію, відправляти запити, і часом це не робиться відразу.

"Чому правда не така швидка? Бо вона ще має спиратися на верифікацію, перевірку. Це вимагає часу. А просто щоб закинути замануху – на це не треба витрачати часу: написав “черга на кордоні” – і все", – додав він.

Те саме стосується поширення інформації в європейських і українських медіа щодо важливості вступу до ЄС та НАТО, зауважив Корнієнко.

"З ЄС і НАТО – ці проблеми ще попереду. Потрібні будуть рішення суверенних всіх 27 учасників (країн-членів ЄС – ред.) рішення прийматиметься парламентами, можливо, навіть референдумами. Це все величезний виклик. Бо це демократія, а демократія вразлива до зовнішніх впливів. Вона (росіяни – ред.) будуть шукати собі різні великі групи електоральні, і це буде просочуватися у владу, щоб цьому протидіяти", – зазначив нардеп.

За його словами, ворожі інформаційні сили будуть просувати на заході тези про важливість "центричності навколо своєї країни". Тобто можуть напряму і не говорити, що "Україна нам не потрібна".

"А це включає тези про "непотрібність ЄС" тощо. І вони заражаються цим. А Росія це майстерно підігріває. Скептики щодо вступу України в ЄС можуть розширюватися. Це буде дуже важка робота – степ бай степ дипломатії. Вибудова зв’язків, робота дипломатії, бо нам треба мати 27 контактів з 27 країнами на всіх рівнях", – підкреслив Корнієнко.