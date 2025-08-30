ua en ru
От ботоферм до шантажа. РФ убеждает страны Запада не помогать Украине, - ГУР

Украина, Суббота 30 августа 2025 12:08
От ботоферм до шантажа. РФ убеждает страны Запада не помогать Украине, - ГУР Фото: ГУР МО Украины заявил Илья Павленко, генерал-майор, экс-заместитель начальника ГУР МО Украины (ГУР)
Автор: Карина Левицкая, Катерина Гончарова

В странах Запада Россия использует множество инструментов информационного воздействия на людей. Они имеют целью сломать веру в сопротивление украинцев и сформировать мнение, что Украине не надо помогать.

Об этом в ходе Международного форума "Информационная война: от сопротивления к устойчивости" ГУР МО Украины заявил Илья Павленко, генерал-майор, экс-заместитель начальника ГУР МО Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Влияние российской пропаганды на международную аудиторию

"Сейчас в руководстве Российской Федерации есть люди, причастные к проведению подобных мероприятий еще во времена Советского Союза, или которые учились на тех методах. И те методы, которые мы сейчас видим, они очень испытаны временем. Поэтому я называл бы их профессионально активными мероприятиями - active measures. И эти меры комплексные", - говорит он.

Эти меры врага включают:

  • дезинформацию,
  • использование агентов влияния в различных сферах,
  • использование политических партий, чаще всего партий левого толка
  • создание, участие и поддержка деятельности самых разнообразных международных движений, организаций, манипулирование этими движениями, создание организаций-прикрытия.

"Это распространение дезинформации через вбросы в медиа стран третьего мира. Использование ботоферм и такого прочего. Это шантаж, операции политического влияния. Это поставки оружия, обучение и поддержка боевиков террористических движений. Это и введение в заблуждение журналистов, распространение поддельных документов якобы с подписями каких-то государственных органов", - отмечают в ГУР.

По мнению Павленко, важно не столько то, что используются те или иные методы. А скорее то, как они могут быть применены, в том числе - на международном уровне.

"Понятно, что должно быть какое-то основание, как его называют дипломаты, Ad hoc - что-то, созданное или сделанное для конкретной, специальной цели, а не для общего или широкого применения. Они видят где это применить, и действуют по этой сфере. Понятно, что для каждой из стран это будут разные болевые точки", - добавляет спикер.

РФ убеждает запад не помогать Украине

Экс-заместитель начальника ГУР МО подчеркнул, что российская дезинформация основывается на достижении двух задач.

"Первая - это сломать веру в сопротивление. Второе - коллаборация. Далее могут быть другие уровни, но они имеют эту одну цель. Помните, в начале вторжения это были операции, которые должны были ослабить веру в возможности Украины к сопротивлению: "Украина упадет, нет смысла ей помогать". Потом все это переросло в раскол запада, попытки отвлечь запад от оказания помощи из-за якобы нецелесообразности", - отметил генерал-майор.

В то же время он отметил, что в украинском информационном пространстве оккупанты транслируют другие месседжи.

"Например, операции против нашего военно-политического руководства. Они так же направлены на достижение этой цели - пошатнуть нашу веру в сопротивление. ГУР много внимания уделяет этому, и ежедневно на наших ресурсах вы можете видеть информацию, которые продвигают истории о героизме украинского народа. Мы приобщаемся к освещению ситуации, которая есть в Украине", - отметил Павленко.

Он также признал, что не все страны могут противостоять российской дезинформации, ведь у кого-то просто нет ресурса на это.

"Надо акцентироваться именно на возможностях противодействия. Только комплексными подходами можно противодействовать российской резинформационной машине. И, конечно, поддержкой гражданского общества", - отмечает Павленко.

Заметим, что Форум "Информационная война: от сопротивления к устойчивости" собрал экспертов из разных стран, которые в междисциплинарном формате обсудили пути создания действенных механизмов информационной и когнитивной безопасности.

Форум стал пространством для обмена опытом противодействия современным угрозам и выработки совместных международных стратегий усиления устойчивости.

Во время данного форума экс-начальник ГУР и СВР Украины Валерий Кондратюк сообщил, что Российская Федерация в информационных атаках стала массово применять искусственный интеллект.

Между тем первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время форума объяснил, что масштаб выезда мужчин 18-20 лет за границу пока преувеличен.

